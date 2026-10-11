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Pescara, uomo ferito alla gola: arrestata 40enne

Cronaca
©Ansa

L’uomo, un 36enne straniero, è stato portato in gravi condizioni in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La 40enne si trova ora nel carcere di Chieti, a disposizione dell’autorità giudiziaria

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È stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio la donna che questa mattina ha ferito un uomo al collo con un coccio di bottiglia a Pescara. L’aggressione, come riferito dalla stessa donna, una 40enne di origine straniera, sarebbe nata al culmine di una lite per futili motivi nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova. Una dinamica confermata anche dalle immagini della videosorveglianza. L’uomo, un 36enne straniero, è stato portato in gravi condizioni in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La 40enne si trova ora nel carcere di Chieti, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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