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Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
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Milano, cinque feriti in incendio condominio di via Bottoni

Cronaca

Le fiamme hanno colpito il controsoffitto del condominio di cinque piani e nel giro di pochi minuti i fumi hanno raggiunto i piani superiori

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Cinque persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio scoppiato poco dopo le 16.30 a Milano in via Piero Bottoni. Le fiamme hanno colpito il controsoffitto del condominio di cinque piani e nel giro di pochi minuti i fumi hanno raggiunto i piani superiori. Sul posto sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco che con cinque mezzi hanno evacuato i residenti rimasti bloccati ai piani superiori. Dopo aver spento il rogo, il personale si è concentrato sulla messa in sicurezza dell’area. Ancora ignote le cause dell’incendio. Sul posto anche personale del 118.

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