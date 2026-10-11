Milano, cinque feriti in incendio condominio di via Bottoni

Le fiamme hanno colpito il controsoffitto del condominio di cinque piani e nel giro di pochi minuti i fumi hanno raggiunto i piani superiori

Cinque persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio scoppiato poco dopo le 16.30 a Milano in via Piero Bottoni. Le fiamme hanno colpito il controsoffitto del condominio di cinque piani e nel giro di pochi minuti i fumi hanno raggiunto i piani superiori. Sul posto sono intervenuti una ventina di vigili del fuoco che con cinque mezzi hanno evacuato i residenti rimasti bloccati ai piani superiori. Dopo aver spento il rogo, il personale si è concentrato sulla messa in sicurezza dell’area. Ancora ignote le cause dell’incendio. Sul posto anche personale del 118.