Auto fuori strada nella notte nel Torinese: 5 feriti, grave una 17enne

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Incidente nel Torinese: auto fuori strada nella notte. Cinque giovani feriti: grave 17enne

Cronaca

La vettura viaggiava sull'ex statale 23, a Pragelato. La ragazza minorenne è stata a lungo rianimata sul posto. In gravi condizioni anche un 27enne

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Un'auto con cinque giovani a bordo è finita fuori strada nella tarda notte di domenica nella zona sull'ex statale 23 a Pragelato, nel Torinese. Tutti gli occupanti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Pinerolo dai sanitari del 118 di Azienda Zero. La più grave è una ragazza di 17 anni, che è stata a lungo rianimata dal personale sanitario. Preoccupano anche le condizioni di un ragazzo di 27 anni, stabilizzato dai soccorritori per un trauma cranico e la frattura di un braccio. Gli altri tre giovani sono stati accompagnati in ospedale per ricevere le cure necessarie. È stato attivato anche il servizio di supporto psicologico, che ha raggiunto i ragazzi in ospedale.

 

L'ex statale 23 di Pragelato interrotta

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Sestriere e Pinerolo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Pinerolo, che escludono il coinvolgimento di altri veicoli: non sono state trovate tracce che facciano pensare alla presenza di altre auto. L'ex statale 23 è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Nell'incidente è stato anche divelto un contenitore arancione destinato alla collocazione degli autovelox.

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