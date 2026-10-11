Auto fuori strada nella notte nel Torinese: 5 feriti, grave una 17enne

Un'auto con cinque giovani a bordo è finita fuori strada nella tarda notte di domenica nella zona sull'ex statale 23 a Pragelato, nel Torinese. Tutti gli occupanti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Pinerolo dai sanitari del 118 di Azienda Zero. La più grave è una ragazza di 17 anni, che è stata a lungo rianimata dal personale sanitario. Preoccupano anche le condizioni di un ragazzo di 27 anni, stabilizzato dai soccorritori per un trauma cranico e la frattura di un braccio. Gli altri tre giovani sono stati accompagnati in ospedale per ricevere le cure necessarie. È stato attivato anche il servizio di supporto psicologico, che ha raggiunto i ragazzi in ospedale.