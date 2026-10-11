Firenze, auto travolge un gruppo di ciclisti: 8 feriti, 3 sono gravi

Un'auto è finita stamani contro un gruppo di ciclisti che stavano percorrendo via Arte della Paglia a Signa, in provincia di Firenze. Da quanto appreso ci sono otto feriti di cui almeno uno portato in codice rosso in ospedale, la maggior parte in codice giallo: nessun sarebbe in pericolo di vita

Grave incidente stradale questa mattina a Signa (Firenze), dove un’automobile ha travolto un gruppo di cicloamatori che percorreva via dello Stradone dei Renai. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 10 quando la vettura, condotta da una donna, avrebbe invaso la corsia opposta, investendo diversi ciclisti prima di finire fuori strada. Il bilancio provvisorio è di almeno otto feriti, tre dei quali in condizioni molto gravi.

Da una prima ricostruzione sembra che l'auto, una Seat Ibizia condotta da una donna di 65 anni, che procedeva verso Campi Bisenzio, abbia invaso la corsia opposta dove stavano pedalando i cicloamatori. Sul posto fatto intervenire anche l'elisoccorso per trasportare uno dei ciclisti all'ospedale. Per i rilievi intervenuti i carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino. Da chiarire come abbia fatto la conducente a finire sulla corsia opposta: tra le ipotesi al vaglio anche quella di una distrazione. La donna è risultata negativa all'alcol test.

L’elisoccorso

La macchina dei soccorsi si è attivata con l’intervento di numerose squadre e mezzi sanitari. Sul luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze infermieristiche della Misericordia di Campi Bisenzio e della Misericordia di Poggio a Caiano, oltre a due automediche provenienti da Torregalli. Sono intervenute anche le associazioni di volontariato della Misericordia di San Mauro a Signa, della Pubblica Assistenza di San Donnino, della Pubblica Assistenza di Poggio a Caiano e della Pubblica Assistenza di Prato Sud. Per uno dei feriti, le cui condizioni sarebbero le più critiche, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso, atterrato nella zona dell’incidente per consentire il trasferimento in ospedale. Altri due ciclisti avrebbero riportato lesioni molto gravi. Le condizioni complessive dei feriti restano da precisare sulla base degli aggiornamenti sanitari.