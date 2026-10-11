Pavia, disabile picchiato in piazza e deriso sui social: 6 denunciati

Un’aggressione brutale, ripetuta in tre diverse fasi durante la stessa serata, e poi la gogna sui social network con i video delle violenze diffusi in rete. È la drammatica vicenda vissuta lo scorso 12 settembre a Belgioioso, nel Pavese, da un uomo affetto da disabilità. I sei presunti responsabili sono stati deferiti sia alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Pavia sia alla procura per i Minorenni di Milano ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La notte dello scorso 12 settembre a Belgioioso (Pavia), vicino all'incrocio tra Piazza Vittorio Veneto e Via Cairoli, un uomo di 33 anni, affetto da disabilità, è stato vittima di violenze, prevaricazioni e atti di cyberbullismo da parte di sei giovani, uno dei quali minorenne di 16 anni, tutti denunciati dai carabinieri. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, il gruppo avrebbe preso di mira il 33enne per motivi futili. L'aggressione fisica si è consumata in tre fasi distinte nell'arco della stessa serata, durante le quali il 33enne è stato violentemente percosso e colpito.

La gogna mediatica e le conseguenze sulla vittima Ad aggravare il quadro già drammatico è stata la condotta successiva degli aggressori: l'intero episodio è stato ripreso con i telefoni cellulari e i video sono stati caricati e diffusi sulle principali piattaforme di social network, esponendo la vittima a una vera e propria gogna mediatica e ad atti illegittimi di diffusione dei dati personali. A seguito delle lesioni riportate e del trauma psicologico subito, l'uomo si trova attualmente in una comunità terapeutica, dove è seguito da personale specializzato. Leggi anche Napoli, donna incinta dimessa torna in ospedale e muore con la figlia