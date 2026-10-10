Omicidio Diabolik, confermato carcere per i presunti mandanti

Restano in carcere i presunti mandanti dell'omicidio di Diabolik, avvenuto il 7 agosto 2019 al parco degli Acquedotti. Il tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze delle difese, confermando l’ordinanza disposta lo scorso 9 settembre dal gip Livio Sabatini nei confronti del boss Michele Senese, di Leandro Bennato e Alessandro Capriotti, ed eseguita su delega della Dda della procura capitolina, dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e dagli agenti della Squadra Mobile. Il tribunale della Libertà ha confermato la misura cautelare in carcere anche per Elvis Demce, appartenente al fronte opposto al clan Senese e attivo nel narcotraffico.

Cosa è emerso dalle indagini

Le indagini hanno fatto emergere i ruoli di promotori e mandanti dell'omicidio Diabolik, un omicidio, per l’accusa, premeditato e commesso con metodo mafioso, finalizzata ad agevolare il clan Senese, egemone nell'area in cui il delitto è avvenuto. Per i pm della Dda capitolina, il boss Michele Senese sarebbe il mandante apicale dell’omicidio, che avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva in particolare serviva a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato che, resosi autonomo nel traffico di stupefacenti insieme a Fabrizio Fabietti, rifiutava di corrispondere la dovuta quota sui profitti delle sue attività illecite, versando somme irrisorie, circa 2.000-3.000 euro mensili a fronte di ingenti quantitativi di droga commercializzati.