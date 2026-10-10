Il sisma di magnitudo 3.3 è avvenuto a una profondità di 11 chilometri ed è stato avvertito dalla popolazione. Non sono stati registrati danni

Una scossa di terremoto ha fatto tremare la costa calabrese occidentale, in provincia di Reggio Calabria. Come riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma, di magnitudo 3.3, è avvenuto a una profondità di 11 chilometri ed è stato avvertito dalla popolazione. Non sono stati registrati danni. I centri più vicini sono quelli di Gioia Tauro, Palmi e Seminara.