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Calabria, scossa di terremoto di magnitudo 3.3: non si registrano danni

Cronaca
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Il sisma di magnitudo 3.3 è avvenuto a una profondità di 11 chilometri ed è stato avvertito dalla popolazione. Non sono stati registrati danni

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Una scossa di terremoto ha fatto tremare la costa calabrese occidentale, in provincia di Reggio Calabria. Come riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma, di magnitudo 3.3, è avvenuto a una profondità di 11 chilometri ed è stato avvertito dalla popolazione. Non sono stati registrati danni. I centri più vicini sono quelli di Gioia Tauro, Palmi e Seminara.

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