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Anagni, scontro frontale tra auto: un morto e tre feriti gravi

Cronaca

Una Mercedes guidata da un 27enne che arrivava da Fiuggi si è scontrata per cause ancora da chiarire,  contro una Ford Fiesta che viaggiava sulla corsia opposta guidata da un 36enne di nazionalità marocchina

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Una persona è morta ed altre tre sono rimaste ferite in modo grave nell'incidente avvenuto all'alba di oggi, intorno alle 4.15, lungo la Strada Regionale 155 Anticolana nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Anagni, in provincia di Frosinone. La vittima è un giovane di 36 anni residente a Palestrina, in provincia di Roma: viaggiava sulla Fiesta. i tre feriti sono il secondo passeggero della Ford ed i due conducenti: tutti trasferiti in ospedale con codice rosso, smistandoli tra Roma Tor Vergata, Spaziani di Frosinone ed il Parodi Delfino di Colleferro.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri,  si sono scontrate in modo frontale una Mercedes Classe A guidata da un 27enne che arrivava da Fiuggi ed una Ford Fiesta che viaggiava sulla corsia opposta guidata da un 36enne di nazionalità marocchina. Ad occuparsi delle indagini con cui ricostruire nei dettagli la dinamica sono i Carabinieri di Anagni che durante la notte hanno eseguito i rilievi. Le due auto e la salma sono sotto sequestro, a disposizione della Procura della Repubblica di Frosinone.

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