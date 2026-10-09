Incidenti sul lavoro, 62enne morto schiacciato da un mini escavatore

Il sinistro questa mattina a Filago, in provincia di Bergamo. La vittima, è stata colpita verso le 8.30 da un escavatore, che si è ribaltato mentre era in movimento

Infortunio mortale sul lavoro questa mattina a Filago, in provincia di Bergamo. La vittima, un uomo di 62 anni, è stata colpita verso le 8.30 da un escavatore, che si è ribaltato mentre era in movimento. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare e i sanitari ne hanno constatato la morte sul posto. Lo riferisce in una nota l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia.