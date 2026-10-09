La polizia arriverà nell'istituto giovedì prossimo, 15 ottobre, alle 9, per ispezionare anche i computer del liceo Classico di Campobasso, la scuola frequentata fino allo scorso anno sia da Sara Di Vita - la giovane morta insieme con la mamma Antonella Di Ielsi - che da sua sorella Alice. Un provvedimento analogo è stato emesso per l'istituto agrario di Riccia

La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. La polizia arriverà nell'istituto giovedì prossimo, 15 ottobre, alle 9, per ispezionare anche i computer del liceo Classico di Campobasso, la scuola frequentata fino allo scorso anno sia da Sara Di Vita - la giovane morta insieme con la mamma Antonella Di Ielsi - che da sua sorella Alice. Anche in questo caso lo scopo dell'operazione è verificare se da uno dei pc presenti nell'edificio scolastico siano state fatte ricerche inerenti la ricina, il veleno che a dicembre ha ucciso madre e figlia lo scorso dicembre.