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Caso ricina a Pietracatella, disposta perquisizione scuola sorelle Di Vita

Cronaca

La polizia arriverà nell'istituto giovedì prossimo, 15 ottobre, alle 9, per ispezionare anche i computer del liceo Classico di Campobasso, la scuola frequentata fino allo scorso anno sia da Sara Di Vita - la giovane morta insieme con la mamma Antonella Di Ielsi - che da sua sorella Alice. Un provvedimento analogo è stato emesso per l'istituto agrario di Riccia

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La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. La polizia arriverà nell'istituto giovedì prossimo, 15 ottobre, alle 9, per ispezionare anche i computer del liceo Classico di Campobasso, la scuola frequentata fino allo scorso anno sia da Sara Di Vita - la giovane morta insieme con la mamma Antonella Di Ielsi - che da sua sorella Alice. Anche in questo caso lo scopo dell'operazione è verificare se da uno dei pc presenti nell'edificio scolastico siano state fatte ricerche inerenti la ricina, il veleno che a dicembre ha ucciso madre e figlia lo scorso dicembre. 

La decisione di procedere con la perquisizione anche al liceo Classico di Campobasso arriva a poche ore di distanza da un provvedimento analogo che riguarda l'istituto Agrario di Riccia, scuola nella quale lavora il marito della professoressa amica di Gianni Di Vita, papà e marito delle due donne avvelenate con la ricina. In questo caso la perquisizione avverrà martedì mattina.

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