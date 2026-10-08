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Incidenti sul lavoro, esplosione in autofficina a Roma: un morto

Cronaca

A Casal Monastero un operaio è morto dopo l’esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion

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I vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 11, in via Rocca di Cave, a Casal Monastero, all’interno di un’autofficina dove un operaio è morto dopo l’esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, il personale Spresal della Asl e la Polizia di Stato, per gli accertamenti di competenza e la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.

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