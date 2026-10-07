Lite in discoteca, mamma della scomparsa Kata condannata per lesioni

Due anni e 4 mesi a Katherine Alvarez, la mamma della bimba peruviana di 5 anni che scomparve a Firenze il 10 giugno 2023. Alavarez era imputata di lesioni per aver ferito con un coltello un'altra donna durante una serata in un locale
Condannata a 2 anni e 4 mesi Katherine Alvarez, la mamma di Kata, la bimba peruviana di 5 anni che scomparve a Firenze il 10 giugno 2023. La madre era imputata di lesioni per aver ferito con un coltello un'altra donna durante una serata in discoteca. Tra loro scoppiò una lite. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo in rito abbreviato. La vicenda risale alla sera del 20 novembre 2023, pochi mesi dopo la scomparsa della bambina. Le due donne si incontrarono nei bagni della discoteca Tenax di via Pratese e iniziarono a discutere. Poi, secondo quanto ricostruito, Katherine Alvarez afferrò per i capelli l'altra e la colpì con una lama al volto. L'aggressione fu interrotta dagli addetti alla vigilanza del locale ma poi ci sono state conseguenze penali. Intervennero le forze dell'ordine. La Alvarez dovrà versare una provvisionale di 5.000 euro alla vittima del taglio, costituitasi parte civile.
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Firenze, si cerca ancora Kata. Nuove dichiarazioni del padre ai pm
Seconda giornata di sopralluogo nell'ex hotel occupato per cercare indizi utili a ritrovare la piccola ma di lei ancora non c'è traccia. Nuovo impulso alle indagini potrebbe arrivare dalle nuove dichiarazioni che il padre della bambina, Miguel Angel Romero Chicclo, ha fatto nelle ultime ore al sostituto procuratore Christine von Borries. L'uomo avrebbe deciso di raccontare fatti avvenuti nello stabile occupato qualche mese fa