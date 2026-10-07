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"La Parola che illumina”, l'evento a Fontana di Trevi con Erri de Luca e Luca Ward. VIDEO

Cronaca

L'artista di fama internazionale Marco Nereo Rotelli ha “scritto", proiettandole, le parole del brano “Appunti di un amanuense” dello scrittore napoletano. Il testo, redatto apposta per l’occasione e distribuito ai tanti presenti accorsi in piazza per vedere lo spettacolo, è stato letto dalla voce del doppiatore Luca Ward

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Per una notte Fontana di Trevi ha smesso di essere soltanto uno dei monumenti più fotografati al mondo per trasformarsi nella pagina di un quaderno. Una pagina d’acqua, travertino e luce sulla quale l’artista di fama internazionale Marco Nereo Rotelli, noto per realizzare installazioni luminose su grandi facciate, ha “scritto”, proiettandole, le parole del brano “Appunti di un amanuense” di Erri De Luca. Il testo, redatto apposta per l’occasione e distribuito ai tanti presenti accorsi in piazza per vedere lo spettacolo, è stato letto dalla voce più famosa d’Italia, quella del Gladiatore, di Luca Ward. È stato questo il cuore de “La Parola che illumina”, l’evento promosso dall’Osservatorio Carta, Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi per riscoprire la bellezza antica e ostinata di leggere su carta e di scrivere a mano, nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale. Prima dello spettacolo, hanno aperto la serata il direttore dell’Osservatorio Carta, Penna & Digitale, Andrea Cangini, che ha ideato l’iniziativa, e il presidente della Fondazione Luigi Einaudi, Giuseppe Benedetto.

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