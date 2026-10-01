Sabato 3 e domenica 4 ottobre, torna a Rapallo Liguria D’Autore, la rassegna ideata da Valentina Fontana e organizzata da Vis Factor, giunta alla quinta edizione. La manifestazione, patrocinata dal ministero della Cultura, dal ministero del Turismo, dalla Regione Liguria e dal Comune di Rapallo, si svolgerà tra il Teatro delle Clarisse e il Boutique Art Hotel Splendide Riviera. Il titolo scelto per questa edizione è “Le Rotte – La guerra delle narrazioni”. Al centro del programma una domanda: chi decide oggi cosa è vero?

Il programma: dalla politica alla giustizia

In un sistema nel quale una notizia, un’immagine o un video possono diventare virali prima ancora di essere verificati, la distanza tra fatto e percezione si accorcia sempre di più. La rassegna partirà da questo tema, per attraversare le rotte lungo cui oggi si muovono informazione, consenso, propaganda, tecnologia, paura e reputazione. Il programma si aprirà sabato alle 17 al Teatro delle Clarisse, dopo i saluti istituzionali della sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci. Si partirà dalla politica e dal rapporto tra voto, comunicazione, sondaggi, social e costruzione del consenso, per arrivare al ruolo dell’informazione e alla trasformazione del diritto di cronaca in un’epoca in cui non sono più soltanto i giornali a produrre e diffondere notizie. Il percorso si sposterà poi sulla geopolitica, tra nuove polarizzazioni, risorse strategiche, tecnologia e Intelligenza artificiale, per affrontare successivamente il rapporto tra scienza, propaganda e potere e il modo in cui ricerca, salute, università e conoscenza entrano oggi nel dibattito pubblico e diventano terreno di confronto. Un altro passaggio sarà dedicato alle infrastrutture, dalle rotte marittime e portuali alle reti digitali, attraverso cui viaggiano merci, persone, dati e informazioni e che assumono un ruolo sempre più strategico nella competizione geopolitica. La giornata di sabato si chiuderà con la giustizia e il processo mediatico, tra cronaca giudiziaria, presunzione di innocenza, diritto di difesa e reputazione. Domenica 4 ottobre, alle 11.30 al Boutique Art Hotel Splendide Riviera, è invece in programma “Come si distrugge una reputazione”, un focus dedicato al crime e al rapporto tra cronaca, giudizio pubblico e identità.

Gli ospiti

Tra i protagonisti della due giorni il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, Ilaria Cavo, Carlo Fidanza, Alessandro Cattaneo, Alessia Morani, Luca Pirondini, Matteo Bassetti, Alessandra Ghisleri, Maurizio Belpietro, Alessandro Sallusti, Gianluigi Nuzzi, Sabrina Scampini, Francesco Vecchi, Davide Casaleggio, Gianni Barbacetto, Gianluca Ansalone, Stefano Messina, Francesco Sangiovanni, Mario Venditti, Domenico Aiello, Laura Sgrò, Valeria De Vellis, Pietro Dettori, Gino Zavalani e Carlo Bagnasco. “Partiamo dal consenso e attraversiamo informazione, geopolitica, scienza, infrastrutture e giustizia per arrivare alla reputazione”, ha spiegato Valentina Fontana, ideatrice delle rassegne D’Autore, nonché Ceo di Vis Factor. “La vera partita oggi non è soltanto stabilire quali siano i fatti, ma capire chi li

racconta, attraverso quali strumenti e quanto quel racconto sia in grado di orientare la percezione della realtà”, ha concluso. La rassegna è a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione. Per informazioni e registrazioni è possibile scrivere a eventi@visfactor.it.