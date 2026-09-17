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Milano, 77enne travolto e ucciso sulle strisce: una moto l’ha investito

Cronaca
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Il pensionato  è stato investito in pieno da una moto che correva sul bagnato, a velocità eccessiva e non consentita. L'impatto è stato devastante e mortale. Il presidente del Municipio 5, Natale Carapellese: "Siamo in attesa da oltre 5 anni della installazione di un semaforo di sicurezza”

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Luigi Donato, 77 anni, è morto all'ospedale Policlinico di Milano, dove è stato trasportato in gravi condizioni dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto questa mattina in via Antonini, zona centrale del capoluogo milanese. Alla guida della moto un 34enne, trasportato in codice verde al Fatebenefratelli: nello scontro ha riportato alcune contusioni. Sul posto i soccorritori del 118 e la Polizia Locale, per ricostruire la dinamica dell'incidente. 

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L’incidente

L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 in via Antonini, all’incrocio con via Ada Negri. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono precipitate le pattuglia della polizia locale. Dai primi accertamenti sembra che la moto arrivasse da via Ripamonti e abbia centrato la vittima mentre attraversava sulle strisce via Antonini, da destra verso sinistra. Il motociclista è stato sottoposto all’alcoltest e agli accertamenti antidroga. 

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Il presidente del Municipio: “E' una morte annunciata”

Il presidente del Municipio 5, Natale Carapellese: "Siamo in attesa da oltre 5 anni della installazione di un semaforo di sicurezza”. Così descrive la vittima: “Un cittadino, un amico, attivista, molto conosciuto nel quartiere Morivione-Vigentino da molti anni, è stato investito in pieno, da una moto che correva sul bagnato, a velocità eccessiva e non consentita, l'impatto è stato purtroppo devastante e mortale”-. Poi conclude: ”Questa morte annunciata che ci fa ancora più male e ci interroga tutti, per le responsabilità che portiamo che non possono, non trasmettere un profondo senso di colpa, di impotenza e di tristezza”.

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