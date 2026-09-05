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Roma, taxi investe e uccide un pedone sul lungotevere dei Vallati

Cronaca
©Ansa

L'auto del servizio di trasporto taxi ha travolto un uomo che, dopo essere stato trasportato all'ospedale Santo Spirito, è deceduto. Il conducente del taxi, 32enne italiano, è stato condotto in ospedale per gli accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per risalire all'identità della vittima

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Un pedone è stato investito e ucciso da un taxi sul lungotevere dei Vallati a Roma. L'auto, una Toyota C-HR del servizio di trasporto taxi, ha travolto un uomo che, dopo essere stato trasportato all'ospedale Santo Spirito, è deceduto. Il conducente del taxi, 32enne italiano, è stato condotto in ospedale per gli accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale, mentre sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per risalire all'identità della vittima, trovata priva di documenti. 

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