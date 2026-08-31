Milano, pedone di 52 anni investito e ucciso da una betoniera. FOTO

Milano, pedone di 52 anni investito e ucciso da una betoniera. Le foto dell'incidente
Un uomo di 52 anni è morto dopo essere stato investito da una betoniera in corso Lodi, a Milano, all’altezza dell’intersezione con viale Bacchiglione. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, il mezzo pesante procedeva con il semaforo verde, mentre il pedone non avrebbe rispettato il rosso. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e soccorritori
- Un uomo di 52 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante in corso Lodi, a Milano.
- L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 31 agosto, intorno alle 17, nella zona di corso Lodi.
- La vittima è un cittadino rumeno di 52 anni, indicato dalle autorità con le iniziali N.G.
- Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, il pedone è stato travolto da una betoniera.
- L’uomo stava percorrendo corso Lodi in direzione di piazzale Lodi quando si è verificato l’incidente.
- L’investimento è avvenuto all’altezza dell’intersezione tra corso Lodi e viale Bacchiglione.
- Dopo l’impatto, secondo quanto riferito dall’agenzia, il 52enne è stato trascinato dalla betoniera per diversi metri.
- In base ai primi accertamenti della Polizia locale, la betoniera procedeva con il semaforo verde nella propria direzione.
- Sul posto sono intervenuti soccorritori, vigili del fuoco e Polizia locale. Per il 52enne non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.