Milano, pedone di 52 anni investito e ucciso da una betoniera. FOTO

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Milano, pedone di 52 anni investito e ucciso da una betoniera. Le foto dell'incidente

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Un uomo di 52 anni è morto dopo essere stato investito da una betoniera in corso Lodi, a Milano, all’altezza dell’intersezione con viale Bacchiglione. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, il mezzo pesante procedeva con il semaforo verde, mentre il pedone non avrebbe rispettato il rosso. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e soccorritori

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