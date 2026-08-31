Incidente a Milano, pedone investito e ucciso da una betoniera

Nell'investimento avvenuto in Corso Lodi, un uomo di 52 anni è deceduto. I soccorritori del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti, ma per il pedone non c'era più nulla da fare. La Polizia locale sta accertando le cause dell'incidente mortale

Tragico incidente questo pomeriggio a Milano, in Corso Lodi all'angolo con via Battaglione, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una betoniera. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 con ambulanza e automedica e dei vigili del fuoco sul posto con un carro gru, per il pedone travolto poco prima delle 17 i soccorsi si sono rivelati inutili.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, la vittima, un cittadino rumeno di 52 anni, stava percorrendo corso Lodi in direzione di piazzale Lodi quando, giunto all'intersezione con viale Bacchiglione, è stato investito da una betoniera che l'ha trascinato per diversi metri. Il mezzo pesante procedeva con semaforo verde, mentre il pedone non avrebbe rispettato il rosso. La Polizia locale, intervenuta per i rilievi, ha avviato gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica e accertare le cause dello scontro.