Sei persone hanno sviluppato disturbi gastrointestinali dopo un meeting nel Barese: quattro sono ricoverate, di cui una in condizioni gravi per un principio di setticemia. La Asl di Bari ha avviato le indagini epidemiologiche sulla possibile origine alimentare dell'intossicazione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Alcune persone sono finite in ospedale a Bari per una presunta intossicazione alimentare verificatasi in una sala ricevimenti di Turi, nel Barese, dove si era svolto un convegno internazionale. La Asl di Bari, intervenuta dopo le prime notizie circolate sulla vicenda, ha precisato che al momento i casi segnalati sono sei: quattro persone risultano ricoverate, mentre due sono state dimesse e seguite a domicilio.

L'evento e la comparsa dei sintomi Secondo le prime ricostruzioni, l'evento si sarebbe svolto venerdì 11 settembre, con la partecipazione di oltre trecento persone. I disturbi gastrointestinali, dolori addominali, nausea, diarrea e febbre, sarebbero comparsi il giorno successivo, quando molti degli invitati avevano già lasciato la Puglia.

Un caso valutato più grave Tra i pazienti coinvolti, uno avrebbe sviluppato un quadro clinico più serio. Secondo quanto riferito, le sue condizioni destano particolare apprensione per la comparsa di un principio di setticemia. Potrebbe interessarti Disturbi alimentari, un laboratorio di cucito come terapia