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Bari, intossicazione alimentare di massa dopo un convegno a Turi: una persona è grave

Cronaca

Sei persone hanno sviluppato disturbi gastrointestinali dopo un meeting nel Barese: quattro sono ricoverate, di cui una in condizioni gravi per un principio di setticemia. La Asl di Bari ha avviato le indagini epidemiologiche sulla possibile origine alimentare dell'intossicazione

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Alcune persone sono finite in ospedale a Bari per una presunta intossicazione alimentare verificatasi in una sala ricevimenti di Turi, nel Barese, dove si era svolto un convegno internazionale. La Asl di Bari, intervenuta dopo le prime notizie circolate sulla vicenda, ha precisato che al momento i casi segnalati sono sei: quattro persone risultano ricoverate, mentre due sono state dimesse e seguite a domicilio. 

L'evento e la comparsa dei sintomi

Secondo le prime ricostruzioni, l'evento si sarebbe svolto venerdì 11 settembre, con la partecipazione di oltre trecento persone. I disturbi gastrointestinali, dolori addominali, nausea, diarrea e febbre, sarebbero comparsi il giorno successivo, quando molti degli invitati avevano già lasciato la Puglia. 

Un caso valutato più grave

Tra i pazienti coinvolti, uno avrebbe sviluppato un quadro clinico più serio. Secondo quanto riferito, le sue condizioni destano particolare apprensione per la comparsa di un principio di setticemia.

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Le indagini epidemiologiche

La Asl di Bari ha confermato che sono in corso indagini epidemiologiche per accertare le cause dei disturbi gastrointestinali. Il dipartimento di prevenzione, "attraverso i servizi competenti Siav (Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale) e Sian (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione), con il coinvolgimento di veterinari e personale dell'Igiene degli alimenti, sta effettuando tutte le verifiche necessarie sul territorio di competenza". 

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