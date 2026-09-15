Una trentina di persone avrebbe accusato disturbi intestinali dopo aver partecipato a uno dei pasti organizzati durante la tre giorni di festa dei soci della Banca Trentino-Südtirol alla Trentino Music Arena. Lo riportano i media locali. All’evento erano presenti oltre mille commensali. Sull’episodio sono stati avviati accertamenti da parte dei vertici dell’istituto, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nel corso del fine settimana e di verificare se i disturbi segnalati siano effettivamente collegati al pasto consumato durante l’evento.

Le prime segnalazioni

La festa, organizzata per i circa 4mila soci dell’istituto bancario trentino, si è svolta tra venerdì, sabato e domenica con pranzi, cene e musica. Per il servizio di ristorazione la banca si è affidata, come negli anni precedenti, allo stesso catering, definito dall’istituto “un operatore serio e fidato”. Dalla sede di Bts precisano che non si ritiene che si sia trattato di negligenza, ma “purtroppo di un incidente” e si dicono “comunque dispiaciuti per l’accaduto”. Le prime segnalazioni sarebbero arrivate alla banca già domenica mattina. Successivamente l’episodio è stato discusso anche sui social, dove diversi soci hanno raccontato la propria esperienza e pubblicato immagini dei piatti serviti.