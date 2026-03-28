I ragazzi, tra i 13 e i 16 anni, facevano parte di una scolaresca proveniente dal Veneto e hanno comiciato a sentirsi male dopo una cena consumata a Salsomaggiore. Trasportati al pronto soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per accertamenti, secondo l'Ausl reggiana "sono tutti in buone condizioni di salute e sono stati dimessi poco dopo"

Diciotto ragazzini di età compresa tra i 13 e i 16 anni sono stati portati in ospedale per un'intossicazione alimentare mentre erano in gita scolastica. I minorenni, che facevano parte di una scolaresca proveniente dal Veneto, hanno accusato conati e nausea dopo una cena consumata a Salsomaggiore, nel Parmense. Si sono sentiti male il pomeriggio successivo, mentre si trovavano al Museo Cervi di Gattatico, nel Reggiano. Da lì è scattato l'allarme al 118, che ha inviato sul posto cinque ambulanze che hanno caricato gli studenti - con codici lievi di gravità - per trasportarli al pronto soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove sono stati sottoposti ad accertamenti. "Sono tutti in buone condizioni di salute e sono stati dimessi poco dopo. In giornata hanno fatto poi rientro a casa con i loro docenti", spiega l'Ausl reggiana.