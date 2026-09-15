Si può chiedere aiuto in totale anonimato, e per farlo non è necessario aver già deciso di denunciare. I Centri antiviolenza possono essere anche il luogo in cui una donna prova a capire cosa le sta succedendo e trova qualcuno disposto ad ascoltarla. Come funziona il primo passo

"I centri anti-violenza sono spazi di libertà costruiti dalle donne per le donne, a cui qualsiasi donna può accedere in totale anonimato e riservatezza. Si può scegliere di fornire anche un nome di fantasia", spiega a Sky TG24 Luisanna Porcu, consigliera nazionale D.i.RE, che riunisce in un unico progetto più di 89 organizzazioni di donne. "Possono rivolgersi a un CAV tutte le donne, italiane, straniere, con o senza permesso di soggiorno, con o senza figli, a prescindere dal fatto che abbiano sporto o meno denuncia", spiega.

Oltre 93 milioni di euro per rafforzare nel 2026 la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio. È quanto prevede l'intesa raggiunta il 10 settembre in Conferenza Stato-Regioni, con risorse destinate a sostenere i servizi e i percorsi di autonomia delle donne vittime di violenza.

I Centri antiviolenza offrono ascolto, informazioni e sostegno: a seconda delle singole esigenze, possono fornire consulenza psicologica e legale, orientamento al lavoro, supporto alla genitorialità e ai minori e accompagnamento verso altri servizi territoriali o una casa rifugio (strutture spesso a indirizzo segreto, che ospitano le donne e i loro figli minorenni per un periodo di emergenza). Ogni percorso è diverso dall'altro e costruito su misura in base a esigenze e desideri della donna.

Nel 2024 erano attivi in Italia 409 Centri antiviolenza e 61.370 donne si sono rivolte ai CAV che hanno partecipato alla rilevazione Istat. I centri D.i.Re - di cui fanno parte 119 CAV e 60 case rifugio in tutta Italia - accolgono circa 23 mila donne all'anno.