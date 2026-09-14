Delitto via Poma: "Quando trovammo Simonetta c'era qualcuno nascosto"

In un'intervista rilasciata a Repubblica, la sorella della vittima ha ricordato di aver visto tre strisce di sangue assenti, però, nelle foto della Scientifica. La famiglia si dice fiduciosa del nuovo filone di indagini sul caso di 36 anni fa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono passati 36 anni dal 7 agosto 1990, quando, di sera, Simonetta Cesaroni venne uccisa in via Poma, a Roma. Eppure, dopo tempo e lunghissime indagini, il caso ancora lascia tanti dubbi tanto da essere diventato un cold case senza risposte. La famiglia della ventenne romana non ha mai smesso di avanzare ipotesi e chiedere agli inquirenti di continuare ad indagare. Dopo 36 anni, è la sorella della vittima, Paola Cesaroni, a fornire ulteriori dettagli sul ritrovamento del corpo: “Nelle fotografie della Scientifica le tre strisce di sangue non ci sono. Per me c'è una sola spiegazione: quando entrammo in quell'ufficio c'era già qualcuno. L'assassino o qualcuno che doveva ripulire”.

Il ritrovamento del corpo di Simonetta Cesaroni Paola Cesaroni torna sulla sera del 7 agosto 1990, in un'intervista a la Repubblica, nella quale racconta i suoi dubbi su quanto accadde nell'appartamento di via Poma. Secondo la donna, le tre strisce di sangue che il suo compagno avrebbe visto dietro la porta successivamente non comparvero nelle fotografie della Scientifica. Alla domanda se qualcuno potesse essere rimasto nascosto mentre veniva trovato il corpo di Simonetta, Cesaroni risponde: "È un pensiero che ancora mi dà i brividi. L'ufficio era grande. Poteva nascondersi e, quando siamo scesi, finire di cancellare le tracce". Potrebbe interessarti Delitto di via Poma, chi ha ucciso Simonetta Cesaroni? Cosa sappiamo