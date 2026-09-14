Lecco, investito da autobus primo giorno di scuola: 18enne gravissimo

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Lecco, studente 18enne investito da un autobus il primo giorno di scuola: è grave

Cronaca
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È successo nel primo pomeriggio a Casatenovo, poco dopo l'uscita da scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane, alunno dell'Istituto Fumagalli, è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento

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Investito fuori da scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus di linea, nel primo pomeriggio a Casatenovo in provincia di Lecco.

L'alunno dell'Istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. Le sue condizioni, molto gravi, hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale. Sono intervenuti un'ambulanza e l'auto medica, con l'elisoccorso da Milano, i Vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto anche i dirigenti e docenti.

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