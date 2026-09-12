Nuovo sversamento nel Naviglio milanese: "È un'azione dolosa"

Nella notte tra il 5 e il 6 settembre scorso, un episodio simile aveva interessato anche la Darsena nella città metropolitana. Secondo la green utility che gestisce il servizio idrico, questo caso sarebbe un evento esterno ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A una settimana dall’enorme chiazza di idrocarburi che è arrivata fino in Darsena a Milano, è stato registrato un nuovo sversamento nel Naviglio. La segnalazione è stata fatta nella frazione di Cascinazza, a Robecco sul Naviglio, e secondo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico nella città metropolitana di Milano, l’azione sarebbe dolosa.

La comunicazione della Cap “Si tratta di un episodio riconducibile a un'azione dolosa, al momento non è possibile stabilire con certezza dove e con quali modalità siano state immesse le sostanze nella rete. Si tratta infatti di un evento esterno e non prevedibile”, ha fatto sapere la green che ha inviato i suoi tecnici “per supportare le operazioni di contenimento e le verifiche delle autorità competenti”. “La ricostruzione puntuale della dinamica e dell'origine dello scarico potrà essere definita solo al completamento delle verifiche e dei controlli attualmente in corso da parte delle autorità preposte”, si precisa una nota nella quale si sottolinea che i flussi sono continuamente monitorati. Vedi anche Milano, sversamento di gasolio nei Navigli: chiazza lunga 28 km. FOTO

Lo sversamento nella notte tra il 5 e il 6 settembre Solo qualche giorno fa, una grande chiazza oleosa, indicata nei diversi rapporti come gasolio o oli esausti, si è propagata per circa 28 chilometri lungo il sistema dei Navigli. Uno sversamento segnato durante lavori programmati di manutenzione della fognatura a Magenta e che, pian piano, si è diffuso fino a Milano. Lo sversamento di idrocarburi ha provocato gravi danni alla flora e alla fauna nonostante il monitoraggio e le operazioni a salvaguardia dell’ecosistema. Tra gli animali soccorsi anche un cigno reale, ricoverato al centro Lipu-La Fagiana di Magenta. Leggi anche Naviglio Grande, la chiazza oleosa arriva in Darsena