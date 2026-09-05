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Naviglio Grande, la chiazza oleosa arriva in Darsena

Cronaca

Dopo una notte di interventi, la chiazza oleosa comparsa nel Naviglio Grande ha raggiunto oggi la Darsena di Milano. I vigili del fuoco hanno installato barriere galleggianti lungo il canale, senza riuscire a fermare la sostanza, probabilmente gasolio, che si è estesa per 28 chilometri

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