Naviglio Grande, la chiazza oleosa arriva in Darsena

Dopo una notte di interventi, la chiazza oleosa comparsa nel Naviglio Grande ha raggiunto oggi la Darsena di Milano. I vigili del fuoco hanno installato barriere galleggianti lungo il canale, senza riuscire a fermare la sostanza, probabilmente gasolio, che si è estesa per 28 chilometri
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