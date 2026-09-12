Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Elisa Claps, Libera: "33 anni dopo scomparsa restano silenzi e ferite"

Cronaca

"Un ritrovamento che non cancella i silenzi, le connivenze, le porte chiuse e le omissioni", scrive Libera Basilicata sui social nell'anniversario della scomparsa della giovane di Potenza sparita 33 anni fa dopo essere entrata nella chiesa della Santissima Trinità e ritrovata morta nel 2010 nel sottotetto della stessa chiesa, uccisa per mano di Danilo Restivo condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Dopo 33 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, Libera Basilicata torna a chiedere verità e giustizia su una delle vicende più dolorose della storia recente di Potenza, segnata non soltanto dall'omicidio della ragazza, ma anche da anni di silenzi, omissioni e interrogativi rimasti aperti. 

Oggi l’anniversario della scomparsa

Elisa Claps aveva 16 anni quando, il 12 settembre 1993, scomparve dopo essere entrata nella chiesa della Santissima Trinita', nel centro di Potenza. Per diciassette anni di lei non si ebbero più notizie. Il 17 marzo 2010 i suoi resti furono ritrovati nel sottotetto della stessa chiesa. Per il suo omicidio, Danilo Restivo è stato successivamente condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione. "Trentatrè anni e nel mezzo un ritrovamento che non cancella i silenzi, le connivenze, le porte chiuse e le omissioni", dice Libera Basilicata in una nota diffusa nell'anniversario della scomparsa. Un ritrovamento, sottolinea l'associazione, che "da' pace in parte", ma lascia "un'infinità di domande senza risposta", insieme alle ferite provocate dalla menzogna e dalla disumanità. 

Approfondimento

Elisa Claps, Procura Potenza riapre indagini per concorso in omicidio

 “Un ritrovamento che lascia un'infinità di domande senza risposta”

"Elisa è per noi il sorriso di una ragazza con i suoi sogni", prosegue Libera, contrapponendo la memoria della sedicenne al "volto oscuro di chi ha coperto, depistato, offeso, ingiuriato". L'associazione richiama quindi una frase di Fabrizio De Andre' - "Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti" - già utilizzata nelle mobilitazioni del 2010 e nuovamente nel 2023, quando la riapertura al culto della chiesa della Santissima Trinità riaccese polemiche e proteste in città. Per Libera, il passare degli anni non può trasformarsi in rimozione collettiva: "A chi pensa che tutto si possa cancellare e dimenticare, che non esista una spaccatura nella nostra comunità ricordiamo che le trame dei potenti o di chi si crede tale non troveranno mai spazio tra chi ha un'idea diversa della giustizia e perfino della misericordia". 

Approfondimento

Caso Claps, Danilo Restivo forse dietro un altro femminicidio in Uk

"Il male fatto di ossequi e paure"

Nella nota viene denunciato anche quel "male fatto di ossequi e paure, di convenienze e connivenze" che, secondo Libera, ha attraversato la vicenda e continua a interrogare la comunità potentina. L'associazione richiama il peso di ambienti chiusi, relazioni di potere e responsabilità mai completamente chiarite. Oggi, sottolinea l'associazione, Elisa è anche "la bellezza di un progetto che realizza i suoi sogni", attraverso l'impegno rivolto ai bambini e alle bambine di Goma, in Africa. "Che quei sogni siano una guida e un orientamento -conclude Libera Basilicata - un modo per dissociarsi sul serio da quel prima che non vuole allentare la propria morsa di potere, di ingiustizia e di morte civile. Ogni parola, ogni denuncia, ogni volta che faremo memoria per ricordare le vittime dimenticate, tutte le vittime, sarà un modo per ricordare da che parte stiamo".

FOTOGALLERY

©Ansa

1/15
Cronaca

Caso Elisa Claps, dall'omicidio al ritrovamento del corpo 17 anni dopo

La ragazza scompare il 12 settembre 1993, a 16 anni. Al fratello dice che sarebbe andata a messa, nella Chiesa della Santissima Trinità di Potenza, con un’amica. Incontra invece Danilo Restivo, 21 anni, che da tempo cercava di conquistarla. Sarà lui a ucciderla: il suo corpo sarà ritrovato il 17 marzo 2010 nel sottotetto della chiesa. In quei 17 anni, Restivo uccide ancora

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Incidente Viareggio, fermo in carcere per conducente pirata

Cronaca

 Rinchiuso nel carcere di Pistoia un moldavo di 37 anni ritenuto responsabile della morte di...

Auto fuori strada nel Cuneese, morto 26enne e ferita la moglie incinta

Cronaca

L'incidente è avvenuto nella notte. Sul posto sono arrivati tre mezzi del 118 e varie pattuglie...

Elisa Claps, Libera: "33 anni dopo scomparsa restano silenzi e ferite"

Cronaca

"Un ritrovamento che non cancella i silenzi, le connivenze, le porte chiuse e le omissioni",...

Roma, sequestrata e stuprata in casa in pieno centro: un arresto

Cronaca

La violenza in un'abitazione nel rione Monti. Il 32enne arrestato dai carabinieri in esecuzione...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Il ricordo di Emma Bonino, storica leader dei Radicali morta a 78 anni, trova spazio sulle prime...

17 foto
Prime pagine 12 settembre 2026

Cronaca: i più letti