Meteo, torna l'Anticiclone delle Azzorre: ma durerà poco. Le previsioni

Introduzione

Dopo l'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito il Centro-Nord, è in arrivo una nuova, ma breve, fase di stabilità. Nei prossimi giorni è previsto un ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre, che porterà sole, cieli sereni e temperature gradevoli sulla Penisola. La fase stabile però avrà breve durata. Già a partire da mercoledì 15 settembre è attesa una nuova perturbazione tipica autunnale, con precipitazioni diffuse su molte regioni del nostro Paese. Ecco le previsioni.