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Meteo, torna l'Anticiclone delle Azzorre: ma durerà poco. Le previsioni

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Dopo l'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito il Centro-Nord, è in arrivo una nuova, ma breve, fase di stabilità. Nei prossimi giorni è previsto un ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre, che porterà sole, cieli sereni e temperature gradevoli sulla Penisola. La fase stabile però avrà breve durata. Già a partire da mercoledì 15 settembre è attesa una nuova perturbazione tipica autunnale, con precipitazioni diffuse su molte regioni del nostro Paese. Ecco le previsioni.

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Quello che devi sapere

Il ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre

Dopo giornate segnate dal maltempo, con piogge e temporali soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, si apre una nuova fase di stabilità a partire di lunedì 14 settembre. L'anticiclone delle Azzorre, una vasta area di alta pressione di origine oceanica, si estenderà verso l'Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo, garantendo sole, cieli in prevalenza sereni e valori termici in linea con la media del periodo.  

 

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Temperature gradevoli

Dopo un'estate segnata da afa e caldo anomalo, l'arrivo dell'Anticiclone delle Azzorre farà rientrare i valori termici nei livelli di normalità, assicurando temperature gradevoli e in linea con le medie del periodo. A differenza dell'anticiclone africano che determina valori termici più elevati ed estremi, quello azzorriano si distingue per favorire un clima temperato e piacevole, fungendo da "scudo" contro le perturbazioni e garantendo stabilità atmosferica senza ondate di calore.

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Peggioramento a metà settimana

La fase stabile si interromperà già a partire da metà settimana, quando è prevista una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa. Da mercoledì 16 settembre è atteso un quadro meteorologico instabile e tipicamente autunnale, con possibili precipitazioni e temperature più basse soprattutto nelle regioni centro-settentrionali. Lo scenario meteorologico della prossima settimana sarà quindi diviso in due.  

 

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Una settimana “spaccata” in due

La prima metà della prossima settimana sarà quindi caratterizzata da sole e valori termici gradevoli. Nella seconda parte, invece, la situazione potrebbe cambiare rapidamente con l'arrivo della perturbazione, con piogge e temperature più autunnali, aprendo la strada a una seconda metà di settembre più movimentata dal punto di vista meteorologico.

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Le previsioni di oggi

  • Nord: Tempo asciutto, con possibili piogge soprattutto sul Veneto settentrionale e sul Friuli Venezia Giulia. Il tempo sarà parzialmente soleggiato sul resto delle regioni. Temperature massime attese tra i 22 e i 27°C gradi su tutte le città.
  • Centro e Sardegna: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile, con precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche e al mattino possibili sul Lazio meridionale. Tempo parzialmente soleggiato in Toscana, Sardegna e Umbria. Valori massimi compresi tra i 26 e i 29°C su gran parte delle città.
  • Sud e Sicilia: Giornata contraddistinta da un tempo instabile, con piogge irregolari soprattutto sul basso Tirreno, in Puglia e sul Cilento. Altrove tempo parzialmente soleggiato. Le temperature massime oscilleranno tra i 26°C di Potenza e i 32°C di Catanzaro, Palermo e Bari.

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Le previsioni di domani, 12 settembre

  • Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo asciutto, con cielo parzialmente soleggiato. Possibili precipitazioni localizzate sulle zone pianeggianti dell'Emilia. Temperature massime attese tra i 25 e i 27°C gradi su tutte le città.
  • Centro e Sardegna: Tempo parzialmente soleggiato su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Mentre sul resto delle regioni si registrerà maggiore instabilità, con precipitazioni alternate a schiarite. Valori termici massimi compresi tra i 25 e i 29°C su gran parte delle città.
  • Sud e Sicilia: Pressione bassa, con un'atmosfera instabile. Durante la giornata si assisterà a un tempo parzialmente soleggiato con molte nubi. Possibili piogge e temporali che interesseranno soprattutto la Sicilia e la Puglia. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30°C su gran parte delle città.

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