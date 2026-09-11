Meteo, torna l'Anticiclone delle Azzorre: ma durerà poco. Le previsioni

Introduzione
Dopo l'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito il Centro-Nord, è in arrivo una nuova, ma breve, fase di stabilità. Nei prossimi giorni è previsto un ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre, che porterà sole, cieli sereni e temperature gradevoli sulla Penisola. La fase stabile però avrà breve durata. Già a partire da mercoledì 15 settembre è attesa una nuova perturbazione tipica autunnale, con precipitazioni diffuse su molte regioni del nostro Paese. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
Il ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre
Dopo giornate segnate dal maltempo, con piogge e temporali soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, si apre una nuova fase di stabilità a partire di lunedì 14 settembre. L'anticiclone delle Azzorre, una vasta area di alta pressione di origine oceanica, si estenderà verso l'Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo, garantendo sole, cieli in prevalenza sereni e valori termici in linea con la media del periodo.
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Temperature gradevoli
Dopo un'estate segnata da afa e caldo anomalo, l'arrivo dell'Anticiclone delle Azzorre farà rientrare i valori termici nei livelli di normalità, assicurando temperature gradevoli e in linea con le medie del periodo. A differenza dell'anticiclone africano che determina valori termici più elevati ed estremi, quello azzorriano si distingue per favorire un clima temperato e piacevole, fungendo da "scudo" contro le perturbazioni e garantendo stabilità atmosferica senza ondate di calore.
Peggioramento a metà settimana
La fase stabile si interromperà già a partire da metà settimana, quando è prevista una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa. Da mercoledì 16 settembre è atteso un quadro meteorologico instabile e tipicamente autunnale, con possibili precipitazioni e temperature più basse soprattutto nelle regioni centro-settentrionali. Lo scenario meteorologico della prossima settimana sarà quindi diviso in due.
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Una settimana “spaccata” in due
La prima metà della prossima settimana sarà quindi caratterizzata da sole e valori termici gradevoli. Nella seconda parte, invece, la situazione potrebbe cambiare rapidamente con l'arrivo della perturbazione, con piogge e temperature più autunnali, aprendo la strada a una seconda metà di settembre più movimentata dal punto di vista meteorologico.
Le previsioni di oggi
- Nord: Tempo asciutto, con possibili piogge soprattutto sul Veneto settentrionale e sul Friuli Venezia Giulia. Il tempo sarà parzialmente soleggiato sul resto delle regioni. Temperature massime attese tra i 22 e i 27°C gradi su tutte le città.
- Centro e Sardegna: La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile, con precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche e al mattino possibili sul Lazio meridionale. Tempo parzialmente soleggiato in Toscana, Sardegna e Umbria. Valori massimi compresi tra i 26 e i 29°C su gran parte delle città.
- Sud e Sicilia: Giornata contraddistinta da un tempo instabile, con piogge irregolari soprattutto sul basso Tirreno, in Puglia e sul Cilento. Altrove tempo parzialmente soleggiato. Le temperature massime oscilleranno tra i 26°C di Potenza e i 32°C di Catanzaro, Palermo e Bari.
Le previsioni di domani, 12 settembre
- Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo asciutto, con cielo parzialmente soleggiato. Possibili precipitazioni localizzate sulle zone pianeggianti dell'Emilia. Temperature massime attese tra i 25 e i 27°C gradi su tutte le città.
- Centro e Sardegna: Tempo parzialmente soleggiato su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Mentre sul resto delle regioni si registrerà maggiore instabilità, con precipitazioni alternate a schiarite. Valori termici massimi compresi tra i 25 e i 29°C su gran parte delle città.
- Sud e Sicilia: Pressione bassa, con un'atmosfera instabile. Durante la giornata si assisterà a un tempo parzialmente soleggiato con molte nubi. Possibili piogge e temporali che interesseranno soprattutto la Sicilia e la Puglia. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30°C su gran parte delle città.