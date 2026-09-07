Le ripercussioni saranno immediate soprattutto al Nord, dove mercoledì la combinazione tra nuvolosità e precipitazioni terrà le massime sotto i 26-27°C. Lo scontro tra aria fresca in ingresso e masse di calore accumulato potrà generare temporali intensi, con rischio di grandinate e nubifragi. Le aree più esposte risultano: Liguria di Levante, Triveneto, Toscana e Lazio. Tra giovedì e venerdì, la perturbazione scivolerà verso Centro-Sud, portando con sé il calo termico e un aumento dell'instabilità anche sulle regioni meridionali.