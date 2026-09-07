Introduzione
Il mese di settembre prosegue con temperature decisamente superiori alla norma, sostenute da un anticiclone che fino a domani, martedì 8 settembre, manterrà una posizione centrale sull'Italia. Il quadro resta tipicamente estivo: al Nord le massime superano spesso i 30°C, con punte di 33-35°C sull'Emilia-Romagna, al Centro Roma e Firenze possono sfiorare i 34°C, al Sud e sulle Isole maggiori si registrano valori fino a 35-36°C. Una fase calda persistente, anomala per il periodo, che però sta per subire un cambiamento netto.
Quello che devi sapere
Una svolta imminente
La linea di confine è fissata per mercoledì 9 settembre. Già dalla serata dell'8 si noteranno i primi segnali sulle Alpi, ma sarà il giorno successivo a segnare l'ingresso deciso di una massa d'aria più fresca proveniente dalle latitudini settentrionali. Un fronte d'aria fresca nell'avvicinarsi all'Europa meridionale indebolirà l'alta pressione, rendendo l'atmosfera più dinamica e favorendo un calo termico più diffuso. Si tratterà di un passaggio da condizioni decisamente anomale a valori più vicini alla normalità di questa stagione.
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Le regioni più esposte ai temporali
Le ripercussioni saranno immediate soprattutto al Nord, dove mercoledì la combinazione tra nuvolosità e precipitazioni terrà le massime sotto i 26-27°C. Lo scontro tra aria fresca in ingresso e masse di calore accumulato potrà generare temporali intensi, con rischio di grandinate e nubifragi. Le aree più esposte risultano: Liguria di Levante, Triveneto, Toscana e Lazio. Tra giovedì e venerdì, la perturbazione scivolerà verso Centro-Sud, portando con sé il calo termico e un aumento dell'instabilità anche sulle regioni meridionali.
Il ruolo dei mari
Un elemento che potrebbe attenuare la rinfrescata lungo le coste è la temperatura superficiale dei mari, che in molte aree del Mediterraneo supera ancora i 27°C. La quantità di calore immagazzinata durante l'estate tende a rilasciare energia verso gli strati più bassi dell'atmosfera, smorzando l'impatto dell'aria fresca in arrivo. Questo fattore, secondo i meteorologi, potrebbe rendere meno incisivo il calo termico nelle zone costiere rispetto all'interno.
Ciclone extratropicale
La perturbazione responsabile del cambiamento è collegata a un intenso ciclone extratropicale posizionato tra Islanda e Scozia, che sta già portando venti oltre i 100 km/h sul Regno Unito. Martedì il fronte raggiungerà la Francia e, entro sera, inizierà a coinvolgere l'arco alpino, aprendo la fase del maltempo attesa sull'Italia. Le giornate più delicate saranno mercoledì 9 al Nord, giovedì 10 al Centro, tra giovedì sera e venerdì 11 al Sud.
Il rischio Medicane
Sullo sfondo dell previsioni a lungo termine spunta l'ipotesi di una possibile formazione di un Medicane (Mediterranean hurricane), il ciclone che nasce nelle acque del Mediterraneo con caratteristiche tropicali che potrebbe svilupparsi tra Libia e Sicilia. Nonostante la bassa probabilità dello scenario, l'attenzione resta alta a causa della temperatura del mare che, con punte fino a 30°C, rappresenta un serbatoio di energia che potrebbe alimentare eventuali strutture cicloniche. Gli esperti invitano alla cautela: serviranno conferme per valutare la reale possibilità di sviluppo.
Più piogge un autunno caldo
Le indicazioni stagionali mostrano segnali di cambiamento: dopo un'estate dominata da un caldo anomalo, aumenta la probabilità di precipitazioni superiori alla media su parte dell'Europa meridionale e occidentale. L'autunno, invece, per gran parte dell'Europa, potrebbe risultare più caldo della media climatica.
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