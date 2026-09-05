Catherine e Nathan, madre e padre dei tre bambini separati dalla loro casa da ormai 10 mesi, hanno commentato con un video diffuso dal loro avvocato Simone Pillon la decisione del tribunale. Lunedì 31 agosto era stato depositato un provvedimento che dava il via libera al percorso di ricongiungimento della famiglia ma ad oggi, ha sottolineato il legale, “non è stato avviato il programma di rientro dei tre bambini” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I bambini della famiglia nel bosco non possono ancora tornare a casa. "Una decisione che ci spezza il cuore", hanno commentato i genitori Catherine e Nathan che, in un video affidato all'avvocato Simone Pillon, hanno anche annunciato l'intenzione di presentare ricorso contro la decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Meno di una settimana fa, lunedì 31 agosto, era stato depositato il provvedimento che dava il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Un programma che però, come sottolineato dal legale dei genitori, “non è ancora stato avviato”.

Genitori: “Siamo preoccupati per il benessere dei nostri figli” Sono ormai dieci mesi che i tre bambini vivono lontano dai genitori. Ora, secondo il programma deciso dal tribunale, "dovranno fare avanti e indietro senza una chiara prospettiva per il loro futuro, rimanendo in una casa famiglia chissà per quanto tempo". Catherine e Nathan nel video hanno quindi ribadito la volontà di riavere i propri bambini, con la convinzione “dell'urgenza di riportare i nostri preziosi bambini alla sicurezza, alle cure e all'amore della loro famiglia". La coppia si è detta preoccupata per “la salute e il benessere" dei figli, sostenendo che anche per i medici che li hanno in cura “la salute dei bambini è a grave rischio e l'unico modo per ridurre tale rischio è riportarli immediatamente a casa". Ma, denunciano i genitori, "tutto ciò è stato ignorato". Leggi anche Papa Leone risponde alla famiglia nel bosco: "Prego per voi"

Annunciato il ricorso C’è poi anche il tema dell’istruzione. I bambini sono stati abituati a studiare a casa ma ora, hanno spiegato Catherine e Nathan nel video, “saranno iscritti alla scuola pubblica": una decisione che, ha affermato la coppia, “non rispetta i nostri diritti e quelli dei nostri figli". Poi l’annuncio: "Faremo ricorso, come previsto dalla legge” chiedendo "che vengano prese in considerazione le esigenze di salute dei nostri figli e il nostro e il loro diritto all'istruzione domiciliare". Vedi anche Famiglia nel bosco, ecco come sarà la nuova casa a Palmoli