Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Famiglia nel bosco, figli restano lontani. Genitori: “Decisione ci spezza il cuore”

Cronaca

Catherine e Nathan, madre e padre dei tre bambini separati dalla loro casa da ormai 10 mesi, hanno commentato con un video diffuso dal loro avvocato Simone Pillon la decisione del tribunale. Lunedì 31 agosto era stato depositato un provvedimento che dava il via libera al percorso di ricongiungimento della famiglia ma ad oggi, ha sottolineato il legale, “non è stato avviato il programma di rientro dei tre bambini”

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

I bambini della famiglia nel bosco non possono ancora tornare a casa. "Una decisione che ci spezza il cuore", hanno commentato i genitori Catherine e Nathan che, in un video affidato all'avvocato Simone Pillon, hanno anche annunciato l'intenzione di presentare ricorso contro la decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Meno di una settimana fa, lunedì 31 agosto, era stato depositato il provvedimento che dava il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Un programma che però, come sottolineato dal legale dei genitori, “non è ancora stato avviato”.

Genitori: “Siamo preoccupati per il benessere dei nostri figli”

Sono ormai dieci mesi che i tre bambini vivono lontano dai genitori. Ora, secondo il programma deciso dal tribunale, "dovranno fare avanti e indietro senza una chiara prospettiva per il loro futuro, rimanendo in una casa famiglia chissà per quanto tempo". Catherine e Nathan nel video hanno quindi ribadito la volontà di riavere i propri bambini, con la convinzione “dell'urgenza di riportare i nostri preziosi bambini alla sicurezza, alle cure e all'amore della loro famiglia". La coppia si è detta preoccupata per “la salute e il benessere" dei figli, sostenendo che anche per i medici che li hanno in cura “la salute dei bambini è a grave rischio e l'unico modo per ridurre tale rischio è riportarli immediatamente a casa". Ma, denunciano i genitori, "tutto ciò è stato ignorato".

Leggi anche

Papa Leone risponde alla famiglia nel bosco: "Prego per voi"

Annunciato il ricorso

C’è poi anche il tema dell’istruzione. I bambini sono stati abituati a studiare a casa ma ora, hanno spiegato Catherine e Nathan nel video, “saranno iscritti alla scuola pubblica": una decisione che, ha affermato la coppia, “non rispetta i nostri diritti e quelli dei nostri figli". Poi l’annuncio: "Faremo ricorso, come previsto dalla legge” chiedendo "che vengano prese in considerazione le esigenze di salute dei nostri figli e il nostro e il loro diritto all'istruzione domiciliare".

Vedi anche

Famiglia nel bosco, ecco come sarà la nuova casa a Palmoli

Avvocato Pillon denuncia ritardi e difficoltà

Già questa mattina, prima della diffusione del video dei genitori dei tre minori, l’avvocato Pillon in una nota aveva denunciato ritardi e difficoltà nell'attuazione concreta delle indicazioni del Tribunale. “Spiace prendere atto che il Servizio sociale affidatario abbia rimandato sia la propria disponibilità sia, e ciò è più grave, la concreta applicazione dei rientri a Palmoli dei minori". Come si legge nel testo dell’avvocato, "immediatamente dopo la comunicazione del decreto abbiamo chiesto una riunione per risolvere con tutti gli attori istituzionali i delicati e complessi problemi di attuazione pratica delle indicazioni del Tribunale". Secondo il legale, tutrice, curatrice e medici della Neuropsichiatria infantile di Atessa hanno "immediatamente offerto la loro disponibilità" a differenza del Servizio sociale affidatario che avrebbe invece rinviato. "Anche le rassicurazioni verbali, ricevute giovedì, circa una comunicazione via email che sarebbe dovuta arrivare entro venerdì 4 settembre, sono rimaste lettera morta".

FOTOGALLERY

1/6
Cronaca

Famiglia nel bosco, ecco la nuova casa a Palmoli FOTO

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Bari, muore travolto da un furgone un violinista del Petruzzelli

Cronaca

L'uomo, 45 anni, si trovava in bici su via Alberotanza, nel quartiere Poggiofranco, quando,...

Alessandro Di Battista, rinviato il rientro da Cuba

Cronaca

Ad annunciarlo, in un post sui social, è stata l'associazione Schierarsi fondata dallo stesso...

Milano, sversamento di gasolio nei Navigli: chiazza lunga 28 km. FOTO

Cronaca

La chiazza arriva dalla zona di Magenta. Una parte ha superato le barriere raggiungendo la...

10 foto

Parma, travolge e uccide fratello con l'auto mentre esce dal cancello

Cronaca

Secondo una prima ricostruzione, una donna 87enne ha inavvertitamente urtato il fratello durante...

Tentativo di estorsione a Fabrizio Corona, 20enne denunciato a Milano

Cronaca

L'ex paparazzo dei vip ha ricevuto messaggi e chiamate da due giovani, "ex amici del figlio". Uno...

Cronaca: i più letti