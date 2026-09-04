Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.7 avvertita nel Cosentino

Il sisma è stato registrato alle 21:31 con epicentro a Castiglione Cosentino, a 9 chilometri di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita a Cosenza, Rende, Montalto Uffugo e in tutta la Valle del Crati, con gente riversatasi in strada. In corso gli accertamenti della Protezione civile: per ora non si segnalano danni
Una scossa di terremoto è stata avvertita nella serata di oggi, 4 settembre 2026, in diverse zone della Calabria. Il sisma, registrato alle ore 21:31, ha avuto una magnitudo provvisoria di 3.7 ed è stato localizzato dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a 3 chilometri a ovest di Castiglione Cosentino. L'ipocentro si trova a circa 9 chilometri di profondità.
Gente in strada, in corso verifiche della Protezione civile
Tanta paura tra la popolazione. La scossa è stata distintamente avvertita a Cosenza, Rende, Montalto Uffugo e in tutta la Valle del Crati, con gente riversatasi in strada e numerose chiamate ai centralini dei vigili del fuoco. Al momento non si segnalano
danni a persone o cose. Sono in corso le verifiche da parte della Protezione civile.
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