Terremoto tra Toscana ed Emilia, scossa di magnitudo 3.2 nella notte

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Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.2 nella notte al confine con l'Emilia

Cronaca

Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. L'epicentro a 7 chilometri da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, con ipocentro a 9 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose

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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 e non ha provocato danni a persone o cose.

I dati dell'Ingv

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità. L'epicentro è stato localizzato a 7 chilometri da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, e a 10 da Fiumalbo, nel Modenese.

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