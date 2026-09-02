Terremoto tra Toscana ed Emilia, scossa di magnitudo 3.2 nella notte

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 e non ha provocato danni a persone o cose.

I dati dell'Ingv

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità. L'epicentro è stato localizzato a 7 chilometri da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, e a 10 da Fiumalbo, nel Modenese.