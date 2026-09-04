Le Frecce Tricolori tornano a volare sul Lago di Garda, a Desenzano. Dopo le prove generali che si sono tenute oggi, l'appuntamento ufficiale con l'Air Show è in programma domani, sabato 5 settembre. Lo spettacolo si svolgerà dalle 10.15 alle 12.30. La Pattuglia acrobatica nazionale si esibirà per il gran finale di oltre due ore dedicate al volo: ad aprire l'evento sarà l'elicottero HH-139 dell'Aeronautica Militare, seguito dalle esibizioni di Pitts Special, anfibio Savage, CAP 10, UH-169 della Guardia di Finanza e CAP 231. Tra i momenti più attesi anche il passaggio dei jet del 6° Stormo di Ghedi: intorno a mezzogiorno è previsto il sorvolo in formazione di due Tornado e due F-35A.

Viabilità, strade chiuse e parcheggi

La manifestazione comporterà modifiche alla viabilità e limitazioni alla circolazione. Dalle 9 alle 15 circa saranno chiuse al traffico alcune delle principali vie cittadine, tra cui lungolago Cesare Battisti, via Anelli, via Dal Molin, viale Motta e viale Agello. La zona tra via Marconi, viale Agello e via Dal Molin sarà accessibile soltanto ai mezzi autorizzati e di emergenza. Tangenziale e autostrada resteranno invece aperte. Sono inoltre previste specifiche disposizioni per accessi e parcheggi, oltre ad aree riservate alle persone con disabilità. Le informazioni aggiornate sulle modifiche alla circolazione saranno pubblicate dal Comune di Desenzano. Per limitare l'afflusso di auto nel centro cittadino saranno attivi dalle 8 alle 20 due servizi navetta gratuiti: uno partirà dal parcheggio di San Martino, mentre l'altro partirà dalla località Perla. Sono previste anche delle limitazioni sul Lago di Garda. Dalle 10 alle 13 saranno sospese la navigazione da diporto, la balneazione e le immersioni nella zona tra Desenzano e Sirmione.