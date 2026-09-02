Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 settembre: la rassegna stampa

Lo scontro tra Germania e Russia per gli attacchi a Lipsia, le discussioni politiche sulla questione ballotaggio. E poi, ancora, il focus sulla famiglia suicida a Roma, il molestatore scarcerato a Torino dopo pochi giorni dagli abusi su una 13enne, il via alla Mostra del Cinema di Venezia e, per lo sport, le ultime mosse delle squadre di serie A sul calciomercato. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi