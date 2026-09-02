Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 settembre: la rassegna stampa

Lo scontro tra Germania e Russia per gli attacchi a Lipsia, le discussioni politiche sulla questione ballotaggio. E poi, ancora, il focus sulla famiglia suicida a Roma, il molestatore scarcerato a Torino dopo pochi giorni dagli abusi su una 13enne, il via alla Mostra del Cinema di Venezia e, per lo sport, le ultime mosse delle squadre di serie A sul calciomercato. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- In apertura spazio per lo scontro Russia-Germania: "Alta tensione tra Mosca e Berlino". L'accusa tedesca: "I russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia". Il Cremlino: "Aiutano i terroristi, reagiremo". Politica: "Scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio". Torino: "Il gip lo scarcera dopo gli abusi su una 13enne. L'ira di Meloni". L'incubo di Berrettini: "Minacce di morte dagli scommettitori". Cinema: "Il giorno di Venezia con il re Clooney".
- Ancora lo scontro tra tedeschi e russi in apertura: "La guerra di Putin all'Europa". La Germania "accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsi". Mosca: "Illazioni per motivi elettorali". E l'Ue "annuncia una risposta". Milano: "Calabresi pronto a candidarsi". Economia: "Balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023". Famiglia suicida: "I viaggi dal guru per la figlia disabile". Il ricordo: "Enzo Bianchi, il monaco laico ha fatto della vita vera un dogma".
- "Violenza sessuale, ispettori a Torino", titola in apertura il quotidiano piemontese. Bufera sulla decisione del giudice "che ha scarcerato un molestatore. Ira di Meloni". Il Pd: "Interrogazione in Parlamento". Blitz a Lipsia: "Berlino-Mosca, alta tensione". Economia, nasce il fronte del Nord: "Rilanciamo l'industria". Il ricordo di Enzo Bianchi "tra la terra ed il Vangelo".
- Lo scambio di accuse tra tedeschi e russi spicca in primo piano: "Europa-Russia, alta tensione". Berlino: "Attacchi ibridi da Mosca". Meloni: "Uniti contro le intimidazioni". Torino: "Violenta una tredicenne, scarcerato dopo due giorni". Roma, la famiglia suicida: "Avevano finito i soldi per curare la bambina". Politica: "Ballottaggio, il centrodestra frena". Calciomercato: "Roma in volo senza ali. Lazio, un nuovo colpo". Mostra del Cinema: "Roma alla conquista di Venezia".
- Tanto calciomercato in prima pagina. "Segno subito", a Torino è sbarcato Woltemade, "il gigante della Juve". Toro: "4 acquisti". Lazio: "C'è Gudmundsson". Napoli: "Forza Scott". Aritmia benigna, "McTominay fuori 40 giorni". Milan, intervista a Pato: "Scommetto su Ramos. Amorim da scudetto". Inter: "Pio sei blindato". Tennis, Berrettini shock: "Minacciato di morte". F1, Vasseur: "Ferrari, a Monza dobbiamo essere perfetti".
- Dopo la fine del mercato, focus sui colpi delle big: "Lucio new style. Juve, tutto avanti". Per i bianconeri via anche David, Woltemade preferito a Zirkzee. I voti alle altre: "Inter, 8 in inglese. Bellezza Como". I nerazzurri rinnovano il contratto a Pio Esposito "fino al 2032". Roma: "Konè blindato, salta Leweling". Lazio: "preso Gud, nodo Romagnoli". Napoli: "Shock McTominay". Premier: "Enzo Fernandez al City per 145 milioni".
- In primo piano ancora il calciomercato: "Sua altezza la Juve". Gli arrivi di Sarr e Woltemade confermano la strategia dei bianconeri: "Più centimetri e forza fisica in aggiunta alla qualità". Roma: "Gasperini fa saltare Konè al Chelsea". Napoli: "Aritmia benigna, si ferma McTominay". Coppa Italia: "La vendetta di Juric. Ma che razza di Toro è?". Tennis, Berrettini: "Minacciato di morte dagli scommettitori".
- La scelta del governo italiano in apertura: "Con Fedorov, Crosetto irrita Zelensky e Mosca". Il consulente ucraino "mette d'accordo i due nemici". Caso Report: "La Rai nel marasma pensa ad un quadrumvirato". Politica, no al ballottaggio: "Melonellum, Lega e FI lasciano sola Meloni". Candidature per Milano: "Calabresi si offre, ma sulle primarie Schlein è tiepida". Le minacce a Berrettini: "Se vinci, muori". In taglio basso il ricordo di Enzo Bianchi, morto ad 83 anni.