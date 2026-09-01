I genitori di Maria Spinelli, la 22enne di Città Sant'Angelo uccisa nella sparatoria al rave di Aarau, sono arrivati in Svizzera per il riconoscimento della salma. Intanto la famiglia chiede al governo un volo di Stato per il rientro in Italia: "Non è un privilegio" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

I genitori di Maria Spinelli, la 22enne di Città Sant'Angelo uccisa nella sparatoria al rave party di Aarau, in Svizzera, sono arrivati oggi nel Paese per il riconoscimento della salma. Nelle stesse ore la famiglia ha rivolto un appello formale alle istituzioni italiane perché venga disposto un volo di Stato che riporti il corpo della giovane in Italia. Le procedure di riconoscimento dovrebbero concludersi nel pomeriggio, ma restano incerti i tempi di riconsegna della salma ai familiari.

L'arrivo dei genitori in Svizzera La madre di Maria è arrivata in Svizzera in mattinata e ha potuto contare sull'assistenza logistica del consolato, che l'ha accompagnata fino a Basilea. Con lei anche gli altri due figli. Sempre a Basilea, per le procedure di riconoscimento, è arrivato anche il padre della ragazza. Lo rende noto l'avvocato Antonella Crudeli, legale della famiglia materna. L'autopsia sul corpo della giovane è stata eseguita ieri, ma sugli esiti non è trapelata alcuna indiscrezione. Leggi anche Sparatoria rave Svizzera, morta ragazza italiana: Arrestato sospetto

La richiesta del volo di Stato A chiedere l'intervento dello Stato è l'avvocato Bruno Gallo, legale della famiglia paterna, che in una nota ha lanciato un appello al governo e alle autorità competenti. "Maria ha perso la vita in circostanze tragiche, lontano da casa", scrive il legale. "Oggi la sua famiglia chiede soltanto che possa tornare al più presto nella sua terra, tra i suoi cari. Non chiediamo un privilegio. Chiediamo che, davanti alla morte violenta di una ragazza di 22 anni, lo Stato italiano faccia sentire la propria presenza. Ogni ulteriore attesa rappresenterebbe un dolore che si aggiunge al dolore". La richiesta, conclude l'avvocato, è che le autorità si attivino "con la massima urgenza": "Maria deve tornare a casa. E deve poterlo fare con la vicinanza concreta dello Stato". L'appello arriva mentre il tema dei voli di Stato è al centro del dibattito politico per un altro caso, quello dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, che ha rifiutato l'aereo sanitario messo a disposizione dal governo per il rimpatrio. Leggi anche Sparatoria in Svizzera, chi era la vittima italiana Maria Spinelli