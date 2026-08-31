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Roma, tre morti in casa a Pietralata: ipotesi omicidio-suicidio. FOTO

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Un uomo, una donna e la loro figlia di 5 anni sono stati trovati morti in un appartamento di via dell’Antracite, nel quartiere Pietralata a Roma, insieme al cane di famiglia. Tutti presentavano ferite d’arma da fuoco. I carabinieri indagano sull’ipotesi di omicidio-suicidio; nell’abitazione sono stati sequestrati una pistola regolarmente detenuta e alcuni biglietti ora al vaglio degli inquirenti. Ecco le immagini.

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