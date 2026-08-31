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Roma, strage familiare a Pietralata: padre, madre e figlia trovati morti

Cronaca

Una bambina di 5 anni disabile e i suoi genitori sono stati ritrovati senza vita all'interno di un'abitazione a Roma, in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I tre sarebbero stati trafitti da colpi di arma da fuoco. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio

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I corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una bambina disabile di 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione a Roma, in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I tre sarebbero stati trafitti da colpi di arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sul posto sono presenti anche il 118 e i vigili del fuoco, questi ultimi giunti per permettere agli investigatori di entrare nell'abitazione. A lanciare l'allarme erano stati i parenti delle vittime.

Ipotesi omicidio-suicidio

La famiglia è stata trovata nella camera da letto dell'appartamento nel quartiere Pietralata in cui viveva. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri che indagano. L'ipotesi è l'omicidio-suicidio. Da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. La bambina, affetta da disabilità, viveva con il papà 32enne e la mamma 31enne. Nel corso del sopralluogo dei carabinieri nell'appartamento di Pietralata, a Roma, dove sono stati trovati morti con ferite di arma da fuoco sul corpo padre, madre e figlia è stato trovato ucciso anche il cane. 

 

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