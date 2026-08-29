La vittima, 45 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento la sera del 27 agosto. A dare l’allarme è stata la madre, preoccupata non avendo più ricevuto notizie della figlia. Sul corpo di Sara Lodi erano presenti numerose ferite di arma da taglio ma, al momento, non è possibile escludere l’ipotesi dell’omicidio né quella del suicidio. Nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori, al momento, non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio: l’unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. Il fatto è avvenuto in largo Visconti, non lontano dall’ospedale cittadino. Il cadavere della donna è stato trovato intorno alle 22 dopo l’allarme lanciato dalla madre della vittima, preoccupata di non aver più ricevuto sue notizie. La Procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio ma, come sottolineato dal procuratore Alfonso D'Avino, “allo stato non sono emersi concreti elementi a carico di soggetti identificati". Nell’appartamento, oltre al corpo senza vita della 45enne, c’erano vistose macchie di sangue e gli investigatori hanno rinvenuto anche due coltelli.

Non si esclude alcuna ipotesi I due coltelli trovati in casa della vittima sono stati sequestrati per essere analizzati. Ancora non c’è la certezza ma potrebbero essere quelle le armi del delitto. Il corpo di Sara Lodi era segnato da diverse ferite di arma da taglio e gli elementi portano gli investigatori a pensare che la donna non possa essersi inflitta quelle ferite da sola. Tuttavia, al momento non ci sono sospettati. L'ex compagno della 45enne si troverebbe all'estero con la figlia minore, mentre l'attuale partner sarebbe stato sentito dagli inquirenti. Nell’ultimo periodo, come hanno riferito alcuni vicini e conoscenti, la vittima era giù di morale dopo aver perso il lavoro: alla luce di questo, gli investigatori stanno svolgendo accertamenti su un possibile stato di fragilità e disagio che potrebbe aver spinto la donna a compiere l’estremo gesto. Leggi anche Auto contro platano in provincia di Udine, morta anche bimba di 4 anni