Donna trovata morta a Parma, si indaga per omicidio

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Donna trovata morta a Parma con ferite da arma da taglio: si indaga per omicidio

Cronaca

 È stata la madre della 45enne a dare l'allarme dicendo di non avere più notizie della figlia. La donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento alla periferia della città 

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Una donna di 45 anni è stata trovata morta a Parma con ferite d'arma da taglio. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento in largo Visconti, nella prima periferia cittadina, sul corpo segni di ferite causate, si presume, da un coltello. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme dicendo di non avere più notizie della figlia. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, a partire dall'omicidio: le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Parma.

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