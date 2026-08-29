Esplosione di Cassino, morto il 54enne che era rimasto ustionato

E' deceduto presso il Sant'Eugenio di Roma Carmine Sirica, l'infermiere di 54 anni originario di Salerno che era rimasto gravemente ustionato a seguito dell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino, il 24 agosto scorso.

Le ustioni gravissime

L'uomo era stato trasferito nel Centro grandi ustionati dell'ospedale romano in condizioni disperate e ha lottato per cinque giorni tra la vita e la morte. Sirica aveva riportato ustioni molto gravi in seguito alla deflagrazione che aveva devastato l'abitazione di via Guado Santa Maria, nella quale viveva. Nello stesso episodio era rimasta gravemente ferita anche la compagna, Katia Adinolfi, ancora ricoverata al Sant'Eugenio in condizioni critiche.