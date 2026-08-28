Mentre gran parte del Paese fa i conti con il caldo rovente, alcune zone del Nord sono interessate da temporali, grandinate e vento forte. Tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. A Cremona una tromba d'aria si è abbattuta sulla città danneggiando anche Duomo e Palazzo Comunale: la pioggia ha sradicato diversi alberi e la grandine ha provocato danni a centinaia di auto. Violente grandinate hanno interessato la provincia di Brescia, il Pavese e il Veronese, con danni all'agricoltura

Mentre in gran parte dell’Italia è stato un venerdì di caldo rovente, con temperature record, alcune zone del Nord sono state colpite dal maltempo con temporali, grandinate e vento forte. Tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia, il Veneto, il Piemonte. A Cremona una tromba d'aria si è abbattuta sulla città danneggiando anche Duomo e Palazzo Comunale: la pioggia ha sradicato diversi alberi e la grandine ha provocato danni a centinaia di auto. Violente grandinate hanno interessato la provincia di Brescia, il Pavese e il Veronese, con danni all'agricoltura e in particolare ai raccolti di uva.

Tromba d'aria su Cremona

Nel pomeriggio, una tromba d’aria si è abbattuta su Cremona. La grandine e le forti raffiche di vento, insieme al violento temporale, hanno provocato danni anche al Duomo e al Palazzo comunale: sono crollati la copertura di una guglia della Cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, l'unica testimonianza rimasta del più antico palazzo comunale al cui posto è stato innalzato nel 1206 quello attuale. Ingenti i danni anche nella provincia: tanti gli interventi dei vigili del fuoco per sottopassi allagati, tetti scoperchiati, alberi sradicati. Viabilità in tilt, con centinaia di auto danneggiate.

Grandinate nel Bresciano e allerta su Milano

La Lombardia è tra le regioni più colpite dal maltempo di oggi. Violente grandinate, in giornata, hanno interessato anche la provincia di Brescia e in alcuni comuni sono caduti chicchi di grandine grossi come palline da tennis. Forti piogge e grandinate anche nel Milanese, nella provincia di Monza e nella zona del Legnanese. A Milano fino a domani è in vigore l'allerta arancione per temporali: in città chiusi i parchi e le attività al loro interno, a causa delle possibili raffiche di vento fino a 55 chilometri orari. Chiuse anche alcune piscine.