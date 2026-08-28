In queste ore un fronte temporalesco sta interessando il Nord Italia. Diverse zone tra la Brianza, il Milanese e l’Altomilanese sono state falgellate da una grandinata con chicchi di dimensioni eccezionali, soprattutto tra Parabiago e Canegrate. Più tranquilla, invece e nonostante anche qui si siano registrati forti temporali, la situazione nel Varesotto

Favorita da una vasta depressione centrata sulle Isole Britanniche, nelle prime ore di oggi, 28 agosto, una significativa perturbazione ha raggiunto una parte delle regioni del Nord Italia, facendo scatenare fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. La zona più interessata è stata il Nordovest, soprattutto con la Lombardia. Qui diverse zone tra la Brianza, il Milanese e l’Altomilanese sono state falgellate da una grandinata con chicchi di dimensioni eccezionali, soprattutto tra Parabiago e Canegrate. Più tranquilla, invece e nonostante anche qui si siano registrati forti temporali, la situazione nel Varesotto.

Forti raffiche di vento

Nei Comuni colpiti dal maltempo, in particolare, la pioggia è stata battente e sono stati registrati danni dovuti alle numerose raffiche di vento anche piuttosto intense. che sono state registrate. Nessuna segnalazione, invece, per quanto concerne il capoluogo lombardo: non risultano infatti, al momento, danni o disagi per maltempo e nemmeno interventi da parte dei vigili del fuoco a Milano. Anche se, stando alle previsioni, una nuova fase acuta della perturbazione potrebbe presentarsi nelle prossime ore.

L'allerta in Lombardia

Proprio per oggi la protezione civile della regione Lombardia ha segnalato un'allerta arancione per il rischio di temporali nell'area di Milano e anche per l'area della pianura centrale (in questo caso il codice è di colore giallo). L'allerta resterà valida fino alla mattinata di domani, sabato 29 agosto.



Cosa aspettarsi dal meteo

Gli esperti de "ilmeteo.it" confermano che l'Italia continua a essere divisa in due sul fronte meteorologico. Se da un lato le regioni del Centro-Sud vivono una situazione stabile e anche molto calda, il Nord deve fare i conti con il transito di un fronte temporalesco che, dopo aver colpito nella prima mattinata, nel corso delle prossime ore coinvolgerà altre regioni. Rovesci e qualche temporale sono attesi soprattutto sui rilievi alpini e prealpini centro-occidentali, con coinvolgimento anche del Ponente ligure e di alcuni tratti dell'alta pianura lombarda. Anche il resto della giornata risulterà piuttosto movimentato su alcune zone del Nord. L'attività temporalesca tenderà poi a intensificarsi sulle stesse aree. "I rilievi piemontesi, gran parte della Valle d'Aosta, l'alta Lombardia e, in seguito, il Trentino-Alto Adige saranno interessati da temporali che potranno anche assumere carattere di forte intensità, accompagnati da improvvise raffiche di vento, intensa attività elettrica e locali grandinate", segnalano ancora gli esperti.