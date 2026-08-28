La società ha annunciato di aver formalizzato una serie di impegni ottenendo il parere positivo all’implementazione da parte del Pm milanese, Paolo Storari. La tariffa oraria minima di base per i rider aumenterà da 10 a 14 euro l'ora sul tempo attivo stimato. E, lato sicurezza, verranno implementati anche i dispositivi di protezione

E' stato raggiunto un primo accordo tra Deliveroo Italia e la procura di Milano. La società, finita in amministrazione giudiziaria per caporalato, ha annunciato di aver formalizzato una serie di impegni ottenendo il parere positivo all’implementazione da parte del Pm, Paolo Storari. Tali impegni, è stato sottolineato in una nota, "delineano una serie di misure concrete che Deliveroo implementerà e che, una volta verificate, la società auspica che possano rappresentare un importante passo verso la revoca del controllo giudiziario e all’archiviazione dell’indagine penale". La decisione, è stato spiegato ancora da Deliveroo, va incontro al "costante impegno dell'azienda nei confronti dei rider che collaborano con la piattaforma e la sua dedizione a operare un marketplace corretto e flessibile".

Gli impegni presi da Deliveroo Italia

Nell'ambito di questi impegni, Deliveroo Italia ha comunicato che introdurrà diversi miglioramenti al proprio modello di piattaforma, aumentando le tariffe dei rider e introducendo un insieme di misure per rafforzare la loro sicurezza.

Le tariffe da 10 a 14 euro

In particolare e considerando le tariffe dei rider, l'azienda ha confermato che la tariffa oraria minima di base aumenterà da 10 a 14 euro l'ora sul tempo attivo stimato. Ogni proposta sarà pagata un minimo di 3,77 euro per ordine, "oltre gli standard dell’industria", è stato comunicato ancora. Ma non solo, perchè l'azienda ha deciso che "migliorerà ulteriormente gli strumenti per aiutare i rider a massimizzare i propri compensi, compreso quando arrivano dai commercianti (i ristoratori e gli altri partner), e introducendo nuovi bonus destinati ai rider che fanno più consegne".

La sicurezza dei rider

Lato sicurezza, verranno implementati i dispositivi di protezione come guanti, protezioni da moto e maschere anti-smog, oltre all'equipaggiamento ad alta visibilità e ai caschi da bicicletta già forniti. Quindi verrà introdotto un limite sulla quantità di tempo che i rider possono trascorrere mentre sono in consegna per evitare turni eccessivamente prolungati.

L'impegno dell'azienda

"Siamo lieti di aver raggiunto questo risultato importante, frutto di un percorso di lavoro intenso che ci ha impegnato negli ultimi mesi insieme alle Autorità", ha confermato un portavoce di Deliveroo Italia. "Queste misure sottolineano il nostro impegno a fornire una piattaforma flessibile, equa e sicura per tutti i rider che collaborano con noi. Siamo fiduciosi che potrà portare risultati positivi". La società, è stato infine sottolineato, vuole impegnarsi ancora a proseguire il lavoro con AssoDelivery, Confcommercio e le organizzazioni sindacali, per definire un ampio contratto collettivo che possa regolare il settore del delivery. "Deliveroo resta impegnata a lavorare in modo costruttivo con le autorità italiane per garantire una certezza operativa a lungo termine e per continuare a fornire il miglior servizio possibile ai clienti, ai commercianti e ai rider in tutto il Paese", ha fatto sapere, ulteriormente, l'azienda.