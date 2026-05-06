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Glovo e Deliveroo, Antitrust apre istruttoria: indagine sull'etica verso i rider

Economia

In una nota l'autorità ha sottolineato che le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider

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L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo (Glovoapp23, Foodinho e Glovo Infrastructure Services Italy) e un'istruttoria nei confronti di Deliveroo Italy per possibili condotte illecite nell'attività relativa all'offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari. Lo comunica l'autorità in una nota in cui precisa che le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider.

Standard etici e di responsabilità non considerati veritieri

Le società, si legge in un comunicato dell'Antitrust, avrebbero messo in evidenza, nelle proprie comunicazioni rivolte ai consumatori (ad esempio, nel codice etico e sul loro sito web nelle sezioni "chi siamo"), un'immagine aziendale fondata sul rispetto di standard etici e di responsabilità sociale che non corrisponderebbe al vero. In particolare, spiega l'autorità, ciò è accaduto per quanto riguarda le condizioni di lavoro e il rispetto della legalità nella gestione dei rider, con riferimento anche al modello operativo e all'algoritmo utilizzato dalle due società.  Ieri i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l., e nella sede della società Deliveroo Italy Srl.

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