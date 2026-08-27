Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le misure del governo contro il caro carburanti e il taglio delle accise sul gasolio prorogato fino al 5 settembre. Spazio anche all'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet, travolgendo villaggi e causando centinaia di dispersi. In evidenza anche la guerra in Ucraina, con Putin che rifiuta il piano di pace e prepara una possibile escalation
- In apertura le misure del governo contro il caro carburanti: "Sconto sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate". Il ministro Tajani: "Extraprofitti, tasse da Urss". Spazio anche all'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet: "Onde alte 6 metri, travolti ponti e villaggi". In prima pagina anche la guerra in Ucraina, con i raid che "scatenano la crisi del grano", mentre Londra avverte: "L'attacco di Putin è intevitabile". Infine, il caso Meta e l'accordo per chiudere il processo per danni ai minori: il colosso dovrà versare 18 miliardi.
- In primo piano la guerra in Ucraina, con la Russia "pronta ad alzare il tiro della guerra". Dopo aver detto no al piano di pace, Putin "prepara un'escalation". Spazio anche all'alluvione che ha colpito il Nepal dopo il collasso dei ghiacciai: "Centinaia di morti e dispersi nel fango". In evidenza anche il caro carburanti: "Buoni benzina ai bisognosi. Petrolieri, tasse anticipate". E ancora, il caso della malaria in Germania: "Colpa degli insetti da Europa tropicale".
- In primo piano le parole di Bill Gates sull'intelligenza artificiale: "Salviamo il lavoro dall'Ai". E ancora: "Milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% delle attività agli esseri umani". In evidenza anche l'alluvione al confine tra Nepal e Tibet: "Centinaia di dispersi, almeno 157 morti". Spazio anche alle indagini sull'ex Ilva: "Bancarotta fraudolenta". In prima pagina anche l'analisi di Marcello Sorgi su Giovanni Falcone: "Fu la rivolta dei Pg a fermare la Superprocura".
- In apertura il caro benzina e la proroga del governo al taglio delle accise sul gasolio fino al 5 settembre. Nel frattempo, il governo stesso "studia aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite Iva". Spazio anche al caso Meta, con l'accordo da 17 miliardi per chiudere il processo per danni ai minori. In evidenza anche il caso Ranucci, con la proposta Rai in arrivo. Poi, il Pentagono che "taglia le truppe per la Nato", mentre Putin "pensa all'escalation".
- La Gazzetta dello Sport apre con il Milan: Leão è vicino al Galatasaray per 45 milioni, ma resta il pressing dell’Aston Villa. In primo piano anche il mercato della Juventus, alla ricerca di un attaccante per Spalletti: tra i nomi anche Zirkzee. Spazio anche alla Fiorentina con il caso Kean: "Vuole il Como, non si allena: multato". Spazio infine al sorteggio di Champions, con l’Inter in prima fascia e Napoli, Roma e Como pronte a conoscere le avversarie.
- Il Corriere dello Sport apre con l’intervista esclusiva a Kevin De Bruyne: dal rapporto con Allegri alle ambizioni del Napoli, passando per Gabriel Jesus e la Nazionale belga. In primo piano il sorteggio di Champions: Inter, Napoli, Roma e Como preonte a scoprire le avversarie a Montecarlo. Sul mercato, Kessié è conteso tra Juventus e Roma, mentre Leão è vicino al Galatasaray per 45 milioni più 5 di bonus. Infine, il caso Kean: il Como lo vuole e la Fiorentina sceglie la linea dura.
- Tuttosport apre con Rafael Leão, sempre più vicino al Galatasaray. In primo piano anche la Juventus, che si avvicina a Franck Kessié e studia una possibile chiave per arrivare a Jonathan David. Spazio al sorteggio di Champions: Inter, Roma, Napoli e Como conosceranno le proprie avversarie. In Conference, l’Hapoel attende il Genoa per il ritorno del playoff, mentre l’Atalanta saluta la competizione. Poi il ciclismo, con Finn che trionfa alla Coppa Bernocchi e lancia la sfida italiana verso i Mondiali.
- In apertura il cantiere manovra, con un pacchetto da 8 miliardi per lavoro e sanità. Spazio anche al caso Meta sulla dipendenza dei minori dai social: il collossoo deve pagare 18 miliardi. In evidenza anche Intesa, con le osservazioni alla Consob: "Criticità nelle operazioni Mps". In prima pagina anche la situazione in Cisgiordania e le parole di Pizzaballa: "Diventata terra di nessuno senza legge". Infine, l'economia americana: "L'inflazione Usa al 3,7% non molla la presa".
- In apertura il caro carburanti e le spese del governo per la difesa: "F-35 e antimissili: 9 mld. Caro-benzina: zero euro". Il governo "ci indebita sul riarmo", scrive il quotidiano. Spazio anche alla guerra in Ucraina, con Putin che "prepara una nuova offensiva". In evidenza anche il caso Ranucci, "linciato da FdI e deriso da Salvini". Poi, l'intervista a Bettini: "Primarie, basta tarantelle: serve team di garanti". E quella a Sachs: "Kiev perde, Ue e Usa parlano ancora di armi".
- In primo piano la proroga degli sconti sulla benzina per contrastare il caro-carburanti. Il governo ha rinnovato il taglio delle accise fino al 5 settembre. Nel frattempo, "tensioni" nella maggioranza sugli extraprofitti. Spazio anche al caso Ranucci: "Pronto alle carte bollate". Poi, focus economico: "La guerra in Iran ci costa 330 miliardi". In prima pagina l'editoriale di Tommaso Cerno: "Un patto d'onore con le aziende".
- "Di rito di sciopero" è il titolo d'apertura del Manifesto sul caso del sindaco di Venezia che ha negato la proposta di una moschea a Mestre per la comunità islamica veneziana. Spazio anche al caso Meta che ha patteggiato nel processo per la dipendenza da social: "Pagherà 16,7 miliardi". In evidenza anche il governo: "Armi incrociate su Kiev e extraprofitti". Poi, l'alluvione tra Nepal e Tibet, che ha acusato centinaia di dispersi. Infine, la condizione delle donne a Gaza.
- "Primo sciopero islamico" è il titolo di Libero sul caso della proposta per la realizzazione di una moschea a Venezia. In prima pagina poi l'intervento del governo contro il caro-carburanti e anche il caso Meta sul processo per dipendenza da social dei minori. In evidenza anche la condanna di Dagospia per diffamazione a Rocco Casalino. Infine. il primo caso di suicidio assistito in Lombardia.
- In primo piano le misure del governo contro il caro-carburanti e i "micro-sconti" di Meloni sulla benzina, con il taglio delle accise prorogato fino al 5 settembre. Nel frattempo, nel governo scoppia la "lite sugli extraprofitti". Spazio anche all'alluvione che ha colpito il Nepal, causando centinaia di vittime e dispersi. In prima pagina anche l'editoriale di Michela Ponzani: "Il problema non è il woke ma i diritti che retrocedono". E quello di Mario Giro: "La fragilità delle due superpotenze".