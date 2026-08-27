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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 agosto: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le misure del governo contro il caro carburanti e il taglio delle accise sul gasolio prorogato fino al 5 settembre. Spazio anche all'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet, travolgendo villaggi e causando centinaia di dispersi. In evidenza anche la guerra in Ucraina, con Putin che rifiuta il piano di pace e prepara una possibile escalation

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