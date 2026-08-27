Il weekend del 28, 29 e 30 agosto segnerà il picco del controesodo estivo anche sulla rete gestita da Autostrade per l'Italia, con traffico intenso lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri del Centro-Nord. Le criticità maggiori sono attese sull'A1 Milano-Napoli e sull'A14 Adriatica. Venerdì 28 agosto il traffico sarà sostenuto ma scorrevole fino al primo pomeriggio, quando aumenterà sensibilmente lungo A1, A14, A4 e A30. Sabato 29 agosto si prevedono incolonnamenti lungo le direttrici da sud a nord e dai valichi di confine, con particolare attenzione al nodo bolognese, all'A14 in direzione nord e all'A1 tra Salerno e Milano. Domenica 30 agosto, giornata conclusiva del controesodo, i volumi più elevati interesseranno la A10 verso Genova, l'A2 Autostrada del Mediterraneo e la A4 in direzione Milano e Torino.