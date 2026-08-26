Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 agosto: la rassegna stampa

La guerra in Ucraina e il caro-benzina sono i temi protagonisti delle aperture dei giornali in edicola stamattina. In primo piano il blitz del capo della Cia a Mosca, che apre la strada all'ipotesi di una trattativa segreta tra Trump e Putin. Il diesel sfonda il muro dei 3 euro, governo al lavoro per scongiurare il salasso nel controesodo. In evidenza anche lo strappo di Del Vecchio, che rompe con Milleri e lascia EssilorLuxottica. Sugli sportivi, la sfida lanciata dalla Roma all'Inter campione in carica