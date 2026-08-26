Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 agosto: la rassegna stampa

La guerra in Ucraina e il caro-benzina sono i temi protagonisti delle aperture dei giornali in edicola stamattina. In primo piano il blitz del capo della Cia a Mosca, che apre la strada all'ipotesi di una trattativa segreta tra Trump e Putin. Il diesel sfonda il muro dei 3 euro, governo al lavoro per scongiurare il salasso nel controesodo. In evidenza anche lo strappo di Del Vecchio, che rompe con Milleri e lascia EssilorLuxottica. Sugli sportivi, la sfida lanciata dalla Roma all'Inter campione in carica
- La guerra in Ucraina e il caro-benzina sono ancora i temi principali che campeggiano sulle aperture della gran parte dei quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera in primo piano la missione della Cia a Mosca, col capo degli 007 che vola in Russia mentre il Cremlino blocca il piano di pace di Kiev. Il diesel sopra i 3 euro in autostrada, vertice del governo per la proroga degli sconti. Federica Brignone si opera ancora: di nuovo in pista entro sei settimane
- 'Benzina senza freni' titola in apertura La Repubblica, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend. Allo studio un sostegno ai redditi più bassi. Il governo: tassa sugli extraprofitti deve essere europea. Putin dice no alla pace e il capo della Cia va a Mosca. A Kiev anche armi italiane. Fotonotizia per Del Vecchio che lascia EssilorLuxottica: strappo con Milleri e e titolo ai minimi
- Sulla Stampa si parla di trattativa segreta tra Trump e Putin, con l'ipotesi del disimpegno a Kiev in cambio dell'appoggio contro l'Iran. Il diesel vola: toccato il picco dei 3 euro. Oggi il Cdm: mini proroga per il taglio delle accise e aiuti mirati. A centro pagina reportage dalla Sassonia sull'avanzata dell'estrema destra di Afd in Germania
- 'Gasolio alle stelle, nuovi mini-sconti' è anche il titolo di apertura del Messaggero, col diesel in austostrada che sfonda i 3 euro: provvedimento per evitare il salasso nel controesodo. Anche qui spazio al blitz della Cia a Mosca e alla Cina contro Trump per le sanzioni all'Iran. Momento d'oro per le squadre della Capitale dopo l'esordio con vittorie convincenti di Roma e Lazio
- La Gazzetta dello Sport spiana la strada al nuovo duello tra Inter e Roma, le due big che hanno entusiasmato di più nella prima giornata di campionato. I numeri dell'attacco candidano i giallorossi a principale rivale dei campioni d'Italia. Il Como prepara l'assalto finale a Kean, mentre la Juventus perde Yildiz che sceglie di operarsi
- Ultima settimana di mercato incandescente per i bianconeri, ancora alla disperata ricerca di un attaccante. Si tratta con l'Atletico Madrid per Sorloth, mentre sullo sfondo resta Zirkzee. C'è anche Kessie per il centrocampo, Yildiz out tre mesi. Gasperini incorona Dybala: "Nessuno come lui"
- Su Tuttosport in apertura prosegue l'avvicinamento tra la Juventus e Franck Kessie, L'approdo di Fabio Miretti al Besiktas libera spazio per il centrocampista. Ma la Roma prova a inserirsi
- 'Caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie' scrive in apertura il Giornale: prorogato il taglio delle accise fino a fine mese. Extraprofitti, l'Ue apre alle richieste italiane
- 'Sconto sulle accise, proroga in arrivo' è anche il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Volkswagen, in Germania la metà dei nuovi tagli. I lavoratori: persa la fiducia nel Cda. Unicef denuncia: a Gaza malnutrito un bambino su 10
- Sul Fatto Quotidiano la missione della Cia a Mosca in paralleo con quella del cardinale Gallagher. Trump vuole lo scambio con Putin sull'Iran e il Donbass. Fedorov: ora Kiev sta perdendo la guerra
- Su Libero si parla di una Elly Schlein 'furiosa con il Pd'. Molti big non vogliono la segretaria come candidato priemier, si legge, e lei è stufa delle continue critiche sui giornali: si sente logorata
- 'La riserva della Repubblica' è il gioco di parole scelto dal Manifesto per raccontare l'inseguimento del governo agli aumenti dei carburanti. Oggi, si legge, un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore dei petrolieri
- Stesso tema in primo piano anche sulla prima del Resto del Carlino, con la proroga dei mini tagli che non sembra però fermare l'aumento dei prezzi. Fotonotizia per la nuova operazione a cui si è sottoposta Federica Brignone. Intervento riuscito, resiste il sogno Mondiali