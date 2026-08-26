Tre missili nascosti nel furgone, cittadino francese arrestato a Bari

Viaggiava con tre missili da guerra nascosti nel furgone. Un normale controllo di routine ha portato all’arresto, a Bari, di un cittadino francese di 46 anni, beccato mentre trasportava missili Akeron, potenti armi da combattimento prodotte in Francia. L’uomo proveniva dalla Grecia: era appena arrivato al porto di Bari a bordo della motonave Superfast partita da Patrasso quando è stato fermato dalla Guardia di finanza per un controllo. I militari hanno trovato i missili conservati in alcuni contenitori utilizzati per il trasporto di sistemi d'arma anticarro. Nei suoi confronti il gip del tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Discrepanze nei documenti

L’uomo, stando a quanto si apprende, avrebbe spiegato agli investigatori di essere un autista della MBDA France, la sezione francese del gruppo europeo MBDA leader nella progettazione e produzione di missili e altri sistemi da combattimento. Il cittadino francese avrebbe detto di essere stato incaricato dall’azienda di trasportare i missili in Grecia per essere sottoposti ad alcuni interventi di riparazione e manutenzione. L’uomo, supportato dai suoi legali, ha presentato i documenti commerciali e di viaggio in cui, nel 2025, il ministero della Difesa francese autorizzava MBDA France al trattamento del materiale bellico. Il giudice, però, avrebbe riscontrato alcune discrepanze tra timbri e date e ha preferito trattenere l’autista francese in carcere in attesa di ulteriori accertamenti.