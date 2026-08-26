L’esame sarà effettuato all'istituto di Medicina legale del Policlinico del capoluogo siciliano. Secondo la madre e il padre della bimba, indagati per omicidio colposo per non averla vaccinata, alla figlia "sarebbero state diagnosticate patologie errate da parte dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Cervello, in seguito alle quali la bambina avrebbe subito cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi, che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute causando la morte" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dovrebbe essere conferito nei prossimi giorni l’incarico per l'autopsia sul corpo della bambina morta a 4 anni per difterite a Palermo, con l’esame che sarà poi effettuato all'istituto di Medicina legale del Policlinico del capoluogo siciliano. Intanto i genitori di Anna Rosa, indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo per non averla vaccinata, hanno presentato una denuncia querela nei confronti dei tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto: Cervello, Civico e ospedali dei Bambini (che dipende dal Civico) per "le condotte poste in essere dal personale sanitario". E hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione.

Le accuse dei genitori Sulla base del racconto dei genitori - dice il legale - "alla piccola Anna Rosa sarebbero state diagnosticate patologie errate da parte dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Cervello, in seguito alle quali la bambina avrebbe subito cure mediche inadeguate e interventi chirurgici invasivi, che avrebbero finito per peggiorare le già gravi condizioni di salute della bambina, causando la morte della piccola". Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Porta Nuova, aggiunge l'avvocato, hanno proceduto al sequestro della documentazione sanitaria che risulta già al vaglio degli inquirenti. "Si resta ora in attesa del conferimento incarico che si svolgerà negli uffici della Procura, finalizzato all'espletamento degli accertamenti tecnici irripetibili (autopsia) da eseguirsi sulla salma di Anna Rosa, necessari per stabilire non solo le cause della morte ma soprattutto l'eventuale responsabilità dei medici e del personale medico coinvolti nella vicenda", sottolinea ancora il legale dei genitori. Leggi anche Bimba morta a Palermo per difterite, i genitori denunciano ospedali