Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, almeno 8 casi di tubercolosi tra i medici dell'Istituto di medicina legale

Cronaca
©Ansa

Al momento nessuno di loro risulta essere ricoverato e tutti sono in cura. Oltre ai contagiati, ci sarebbero poi altre 7 persone risultate positive a due test per verificare la presenza dei batteri che causano la tubercolosi. Indagini in corso per capire l'origine del focolaio

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Emergenza sanitaria presso l'Istituto di medicina legale di Milano. Nelle ultime settimane, come segnala "Il Corriere della Sera", sono stati confermati almeno 8 casi di tubercolosi tra i medici della struttura sanitaria, un centro medico-universitario in cui si eseguono autopsie e altri accertamenti medico-legali. Al momento, secondo quanto emerso, nessuno di loro risulta essere ricoverato e tutti sono in cura. Oltre ai contagiati, ci sarebbero poi altre 7 persone risultate positive a due test per verificare la presenza dei batteri che causano la tubercolosi.

Le prime ipotesi

A contrarre l’infezione, sottolinea ancora il Corriere, sono stati medici specializzandi, medici specialisti e altro personale.La conferma è arrivata anche dall’Ats di Milano. Sono in corso indagini per comprendere in maniera più approfondita l’origine del contagio che, al momento, non è ancora stata identificata. Intanto si fanno largo le prime ipotesi. Secondo il presidente dell'Associazione Liberi Specializzandi, Massimo Minerva, ci sarebbero segnalazioni di un possibile mancato rispetto dei protocolli. Proprio per questo lo stesso Minerva ha scelto di scrivere alla rettrice dell’Università Statale, Marina Brambilla, oltre che all’Ispettorato del lavoro. Per il presidente di Als, questo focolaio "suscita seria preoccupazione sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza dei medici in formazione specialistica". 

La possibile origine del focolaio

Secondo le ricostruzioni, il primo episodio significativo potrebbe essere relativo ad una "autopsia eseguita su un cadavere con sospetta tubercolosi, alla quale hanno partecipato più medici specializzandi", ha segnalato ancora Minerva. Da qui sarebbero poi emerse le prime positività alla tubercolosi. Sempre secondo le segnalazioni ricevute, il presidente di Als ipotizza che non siano stati "specificamente valutati i rischi biologici connessi alle funzioni degli specializzandi". E secondo il Corriere sembrerebbe anche che nella sala in cui è stata eseguita l’autopsia a rischio non sarebbe presente un sistema di aspirazione degli aerosol che si possono sprigionare dal materiale infetto.

Approfondimento

Giornata mondiale della tubercolosi, in Europa 200mila casi in un anno
FOTOGALLERY

Ipa e SkyTG24

Sanità, l'Italia spende meno della metà della Germania
1/6
Economia

Sanità, l’Italia spende meno della metà della Germania: i dati

Nella prossima Manovra l’unico settore dove non ci saranno tagli di spesa è la sanità che anzi, come ha confermato il ministro della Salute Schillaci, vedrà le risorse aumentare di circa 2 miliardi. Tuttavia, la spesa sanitaria italiana resta il 6,3% del PIL: valori decisamente distanti da quelli del resto d’Europa. Come ha stimato la Corte dei conti, la Germania spende infatti più del doppio dell’Italia. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, di SkyTG24, andato in onda il 10 ottobre

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Salento, incidente frontale sulla Salice-Veglie: morti moglie e marito

Cronaca

Un uomo di 51 anni e la moglie 47enne sono deceduti nella notte dopo uno scontro sulla...

Virus West Nile, morta una donna di 72 anni in provincia di Napoli

Cronaca

Il decesso è stato registrato a Qualiano, dove altre tre persone risultano esser state contagiate...

Furto opere Antonello da Messina, "indagato uno dei custodi del museo"

Cronaca

Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, uno dei dipendenti in turno la sera di Ferragosto...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Il sì di Londra e Parigi all'Ucraina per la produzione di missili a lungo raggio con la...

16 foto

Meteo, le previsioni di settembre in Italia: cosa aspettarsi

Cronaca

L’estate 2026 si farà ricordare per le altissime temperature e il caldo estremo, almeno fino alla...

Cronaca: i più letti